Son Dakika Haberleri: Yaralıgöz dağına sezonun ilk karı yağdı
Son Dakika Güncel Yaralıgöz dağına sezonun ilk karı yağdı

Yaralıgöz dağına sezonun ilk karı yağdı

6 saat önce

Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolu güzergahında bulunan 2 bin 20 rakımlı Yaralıgöz Dağında sezonun ilk karı yağdı.

Yaralıgöz dağına sezonun ilk karı yağdı, System.String[]

Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolu güzergahında bulunan 2 bin 20 rakımlı Yaralıgöz Dağında sezonun ilk karı yağdı.


Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası, Yaralıgöz Dağı beyaza büründü.


Yolculuk yapan sürücüler, sezonun ilk ve etkili olan kar yağışı sonrası sürprizle karşılaştı.


Vatandaşlar, kar yağışını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. - KASTAMONU

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:43 Kaynak: İHA
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