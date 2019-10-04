Yaralıgöz Geçidi'nde sonbahar renkleri

Yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 70'i ormanla kaplı Kastamonu'da, 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi, sonbahar renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Karadeniz'e sahili olan Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine ulaştıran kara yolu güzergahında yer alan bölgede yolculuk edenler, mevsimin beraberinde getirdiği görsel şölene tanıklık ediyor. Yaralıgöz Geçidi'ndeki görsel şölen, virajlı ve eğimli yolların zorluğunu unutturuyor.

Doğa ve fotoğraf tutkunlarının da bölgeye ilgisini artıran ormanların göz kamaştıran tonları, drone ile havadan görüntülendi.

Kara yolunu kullanan sürücülerden Resul Gürdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın her mevsimi kullandığı kara yolunun sonbaharda ayrı bir güzellik sunduğunu belirtti.

Rengarenk süslenen ağaçların arasında uzayıp giden yolun hayranlık uyandırdığını anlatan Gürdaş, "Abana ilçesinde yaşıyorum ve iş için sürekli il merkezine gidip gelmek zorunda olduğum için bu kara yolunu kullanıyorum. Virajlı ve eğimli bu yolların zorluğunu, sonbaharın güzelliği unutturuyor. Özellikle bu günlerde çok güzel manzaralar sunan bölgenin ziyaret edilmesini, tüm doğa ve fotoğraf tutkunlarına tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.