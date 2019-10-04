Son Dakika Haberleri: Yaralıgöz Geçidi'nde sonbahar renkleri
Son Dakika Güncel Haber

Yaralıgöz Geçidi'nde sonbahar renkleri

1 saat önce

Yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 70'i ormanla kaplı Kastamonu'da, 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi, sonbahar renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Yaralıgöz Geçidi'nde sonbahar renkleri, System.String[]

Yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 70'i ormanla kaplı Kastamonu'da, 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi, sonbahar renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Karadeniz'e sahili olan Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine ulaştıran kara yolu güzergahında yer alan bölgede yolculuk edenler, mevsimin beraberinde getirdiği görsel şölene tanıklık ediyor. Yaralıgöz Geçidi'ndeki görsel şölen, virajlı ve eğimli yolların zorluğunu unutturuyor.

Doğa ve fotoğraf tutkunlarının da bölgeye ilgisini artıran ormanların göz kamaştıran tonları, drone ile havadan görüntülendi.

Kara yolunu kullanan sürücülerden Resul Gürdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın her mevsimi kullandığı kara yolunun sonbaharda ayrı bir güzellik sunduğunu belirtti.

Rengarenk süslenen ağaçların arasında uzayıp giden yolun hayranlık uyandırdığını anlatan Gürdaş, "Abana ilçesinde yaşıyorum ve iş için sürekli il merkezine gidip gelmek zorunda olduğum için bu kara yolunu kullanıyorum. Virajlı ve eğimli bu yolların zorluğunu, sonbaharın güzelliği unutturuyor. Özellikle bu günlerde çok güzel manzaralar sunan bölgenin ziyaret edilmesini, tüm doğa ve fotoğraf tutkunlarına tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kastamonu, Karadeniz, Abana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karadenizli balıkçılar deniz salyangozuna yöneldi
Vicdansız sürücü bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı Emine Erdoğan, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu İflasını açıklayan ABD'li giyim devi Forever 21'e Sivaslı iş insanı talip oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 15:54:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaralıgöz Geçidi'nde sonbahar renkleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]