Son Dakika Haberleri: Yaralılar Erdoğan'a O Anları Anlattı

Yaralılar Erdoğan'a O Anları Anlattı

33 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken binanın enkazında incelemelerde bulundu.

Yaralılar Erdoğan'a O Anları Anlattı, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken binanın enkazında incelemelerde bulundu. Erdoğan'a   İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti. 

"KIZIMLA, HEMŞİRE ADAYI, İKİMİZ KALMIŞTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdaki incelemelerinin ardında  Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Erdoğan burada çöken binadan kurtulanları ziyaret etti.  Erdoğan bina enkazında kurtulan ve tedavisi devam eden bir kadınla sohbet etti. Kadın, şikayetçi olduğunu belirterek, "Beyim emekli oldu, bir ev alalım dedik. 200 bin lirayı verdim oraya, temel attı, ateş yaktı oraya. Tak tak çıktı, 2 seneye bana verdi. Zaten 5 kattı, 7 kat neden yapıyorsun onu" dedi.  2. katta olduğunu belirten başka bir kadın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Mucize kurtuldum. Eşim yoktu evde, camiye gitmişti. Kızımla, hemşire adayı, ikimiz kalmıştık. O da diğer hastaneden şu anda" şeklinde yaşadıklarını anlattı.  Enkazdan ilk çıkarılanlardan birisi ise, "Eşim enkazda yanımda can verdi. Ben çok duygusal insanım ayakta duramazdım ama Allah öyle bir sabır verdi" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kaç saat kaldın enkazda?" sorusuna Sağlık Bakanı "İlk çıkanlardan, 3 saat kaldı" yanıtı verdi. 

MUCİZE ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİ

Erdoğan, enkazdan kurtarılan 9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar'ı yoğun bakımda ziyaret etti. Erdoğan, küçük Tayyip'e "Bana gel demedin mi? Nasılsın?" diye sordu. Tayyip, ise Erdoğan'a "İyiyim" cevabını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan adaşına, sırtında "Tayyip" yazan 2 Trabzonspor forması ve futbol topu hediye etti.   Erdoğan daha sonra 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz'ü de ziyaret etti. Küçük kızın su isteği yerine getirilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan kızı öptü ve hediye verdi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:37 Kaynak: DHA

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