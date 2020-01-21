Yaralılar için Somali'ye giden uçak Ankara'dan havalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaralılar için Somali'ye giden uçak Ankara'dan havalandı - Son Dakika

Yaralılar için Somali'ye giden uçak Ankara'dan havalandı

18 dakika önce

Somali'deki terör saldırısında yaralananları Türkiye'ye getirmek üzere Somali'nin başkenti Mogadişu'ya uçacak olan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçak, saat 24.00'te Ankara'dan havalandı.

Yaralılar için Somali'ye giden uçak Ankara'dan havalandı, System.String[]

Somali'deki terör saldırısında yaralananları Türkiye'ye getirmek üzere Somali'nin başkenti Mogadişu'ya uçacak olan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçak, saat 24.00'te Ankara'dan havalandı.


Somali'deki terör saldırısında yaralananları Türkiye'ye getirmek üzere Somali'nin başkenti Mogadişu'ya uçacak olan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçak, saat 24.00'te Etimesgut/Ankara'dan havalandı. - ANKARA

Türk Hava Kuvvetleri, Ankara, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:06 Kaynak: İHA
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