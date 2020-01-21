Yaralılar için Somali'ye giden uçak Ankara'dan havalandı - Son Dakika

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Yaralılar için Somali'ye giden uçak Ankara'dan havalandı
18 dakika önce
Somali'deki terör saldırısında yaralananları Türkiye'ye getirmek üzere Somali'nin başkenti Mogadişu'ya uçacak olan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçak, saat 24.00'te Ankara'dan havalandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:06 Kaynak: İHA
Somali'deki terör saldırısında yaralananları Türkiye'ye getirmek üzere Somali'nin başkenti Mogadişu'ya uçacak olan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçak, saat 24.00'te Ankara'dan havalandı.
Somali'deki terör saldırısında yaralananları Türkiye'ye getirmek üzere Somali'nin başkenti Mogadişu'ya uçacak olan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçak, saat 24.00'te Etimesgut/Ankara'dan havalandı. - ANKARA
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