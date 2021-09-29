Yaralılara yardım etmek için yola çıkan 2 kişi, başka bir aracın altında kalarak can verdi - Son Dakika

Uzunköprü İlçesi Malkoç yolunda seyir halinde olan bir otomobil, önünde seyreden bir traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yolda kazayı gören 2 kişi 112 Acil Sağlık Ekiplerini aradıktan sonra, yaralıların durumuna bakmak için yola çıktı.

YARALILARA YARDIM ETMEK İSTERKEN BAŞKA BİR ARAÇ ÇARPTI

O sırada yoldan geçen başka bir araç, yaralıların durumuna bakmak için yolda ilerleyen 2 kişiye çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri yardıma koşan 2 kişinin hayatını kaybettiğini tespit ederken, otomobil ile traktörün karıştığı kazada ise yaralı olan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

YARDIMA KOŞANLARIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Yardıma giderken otomobilin çarpıp ölümüne sebep olduğu 2 kişi ise savcılık incelemesinin ardından otopsi için uzunköprü devlet hastanesi morguna sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak, 2 kişinin ölümüne sebep olduğu iddia edilen aracın peşine düştü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.