Üye Girişi
Yaralılara yardım için koşken başka bir aracın altında kalan vatandaş yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

Yaralılara yardım için koşken başka bir aracın altında kalan vatandaş yaşam savaşını kaybetti

14.11.2021 16:20

Yaralılara yardım için koşken başka bir aracın altında kalan vatandaş yaşam savaşını kaybetti Aksaray'da 2 aracın karıştığı trafik kazasında yaralılara yardım etmek için koşarken başka bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Samet Hakyol (20), tedavi gördüğü hastanede 2 gün süren...

Yaralılara yardım için koşken başka bir aracın altında kalan vatandaş yaşam savaşını kaybetti

AKSARAY - Aksaray'da 2 aracın karıştığı trafik kazasında yaralılara yardım etmek için koşarken başka bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Samet Hakyol (20), tedavi gördüğü hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 2 gün önce gece yarısı Hacılar Harmanı Mahallesi Aşık Molla Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Taşpazar Mahallesi istikametinden Otogar istikametine seyreden henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen Volkswagen marka otomobil ile Kerziban A. idaresindeki 68 KA 352 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan arkadaşı Hatice T. yaralanırken, diğer sürücü aracıyla olay yerinden kaçtı. Bu sırada yoldan yaya olarak geçen Samet Hakyol yaralılara yardımcı olmak için olay yerine koştu. Yaralılara müdahale ettiği sırada Samet Hakyol'a aynı istikametten gelen İbrahim Ethem Ö. yönetimindeki 68 ACE 734 plakalı Dacia marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Samet Hakyol otomobilin altında kalırken, bu sırada Samet Hakyol'a çarpan araca da Sinan Ö. idaresindeki 68 EH 272 plakalı Fiat marka otomobil ile Murat Akyol yönetimindeki 34 UE 0270 plakalı Peugeot marka otomobil çarptı. 5 aracın karıştığı kazada araç altında kalan Samet Hakyol'a ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekipleri hem Samet Akyol'u hem de araçlardan birinde sıkışan yolcu konumundaki Hatice T.'yi sıkıştıkları yerden kurtardı. Zincirleme kazada yaralanan 9 kişi ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan kişilere yardımcı olmak için koşarken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Samet Hakyol ise, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan 68 KA 352 plakalı araç sürücüsü Kerziban A.'nın ise 2.25 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Yaralılara yardım için koşken başka bir aracın altında kalan vatandaş yaşam savaşını kaybetti
Yaralılara yardım için koşken başka bir aracın altında kalan vatandaş yaşam savaşını kaybetti
Yaralılara yardım için koşken başka bir aracın altında kalan vatandaş yaşam savaşını kaybetti
Yaralılara yardım için koşken başka bir aracın altında kalan vatandaş yaşam savaşını kaybetti

Volkswagen, Otomobil, Tragger, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaralılara yardım için koşken başka bir aracın altında kalan vatandaş yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ünlü sanatçı Kenan Doğulu'nun Fatih Terim paylaşımı sosyal medyayı salladı 15:52 Ünlü sanatçı Kenan Doğulu'nun Fatih Terim paylaşımı sosyal medyayı salladı Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun sebebi sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler 15:39 Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun sebebi sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler Reytingleri dibe çakılan O Ses Türkiye'de Acun devrede! Honki Ponki'yi ezbere söyledi 15:23 Reytingleri dibe çakılan O Ses Türkiye'de Acun devrede! Honki Ponki'yi ezbere söyledi
Millet İttifakı'nın kapıları HDP'ye tamamen kapanıyor mu? İYİ Parti'den CHP'ye net mesaj: Onlar varsa biz olmayız 15:10 Millet İttifakı'nın kapıları HDP'ye tamamen kapanıyor mu? İYİ Parti'den CHP'ye net mesaj: Onlar varsa biz olmayız Sabri, şampiyonluk kutlamasında neden üzgündü? Yıllar sonra gelen Selçuk İnan itirafı çok konuşulur 14:50 Sabri, şampiyonluk kutlamasında neden üzgündü? Yıllar sonra gelen Selçuk İnan itirafı çok konuşulur Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor 14:45 Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor
13:49 "TikTok ve Twitter kapatılacak mı?" diye sorulan AK Partili Hüseyin Yayman: Fake haberle mücadele edeceğiz Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler 12:28 Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler

Son Dakika Haberleri
15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş
15:10 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge meselesini sonuçlandırmak üzereyiz, Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge meselesini sonuçlandırmak üzereyiz, Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz         
16:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye 3600 ek gösterge üzerinden yüklendi: Fırsatçılık yapıyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye 3600 ek gösterge üzerinden yüklendi: Fırsatçılık yapıyorlar         
15:50
Kumarda servet kaybeden Serdar Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti Kumarda servet kaybeden Serdar Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti         
15:30
Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem! Bir kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem! Bir kişi hayatını kaybetti         
15:21
İstanbul Üsküdar'da el ele gezen gençlere taciz ve saldırı: Burada camiler var, siz Müslüman değil misiniz? İstanbul Üsküdar'da el ele gezen gençlere taciz ve saldırı: Burada camiler var, siz Müslüman değil misiniz?         
15:03
Damadına aşık olan kaynana, kızının düğününe gitmeyi reddetti Damadına aşık olan kaynana, kızının düğününe gitmeyi reddetti         
14:48
Fuhuş yapılan pansiyona gece baskını düzenleyen polisler, kadınları ilişki sırasında yakaladı Fuhuş yapılan pansiyona gece baskını düzenleyen polisler, kadınları ilişki sırasında yakaladı         
14:15
Rusya'dan 5. nesil savaş uçağı çıkışı: Türkiye ile kendi uçağını geliştirmesi konusunda görüşmeler yürütüyoruz Rusya'dan 5. nesil savaş uçağı çıkışı: Türkiye ile kendi uçağını geliştirmesi konusunda görüşmeler yürütüyoruz         
12:41
Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu         
11:13
Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor         
10:48
A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor         
10:25
Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü         
09:55
Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı         
09:54
PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü         
07:27
Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi         
22:52
Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş         
15:10
İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı         
15:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2021 16:27:17. #1.11#
SON DAKİKA: Yaralılara yardım için koşken başka bir aracın altında kalan vatandaş yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement