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Yaralılara yardım için koştu, başka bir aracın altında kaldı - Son Dakika

Yaralılara yardım için koştu, başka bir aracın altında kaldı

13.11.2021 01:36
Yaralılara yardım için koştu, başka bir aracın altında kaldı

Aksaray'da 2 aracın karıştığı trafik kazasında yaralılara yardım etmek için koşan Samet Hakyol (20) yaralılara müdahale ettiği sırada bir başka aracın çarpması sonucu otomobilin altında kaldı.

Aksaray'da 2 aracın karıştığı trafik kazasında yaralılara yardım etmek için koşan Samet Hakyol (20) yaralılara müdahale ettiği sırada bir başka aracın çarpması sonucu otomobilin altında kaldı. Yaralı Samet Hakyol aracın altındayken vatandaşların "Yaşıyor" çığlıkları yürekleri burktu. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda toplam 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi Aşık Molla Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Taşpazar Mahallesi istikametinden Otogar istikametine seyreden henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen Volkswagen marka otomobil ile Kerziban Avan (37) idaresindeki 68 KA 352 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan arkadaşı Hatice Topaç (40) yaralanırken, diğer sürücü aracıyla olay yerinden kaçtı. Bu sırada yoldan yaya olarak geçen Samet Hakyol yaralılara yardımcı olmak için olay yerine koştu. Yaralılara müdahale ettiği sırada aynı istikametten gelen İbrahim Ethem Özay (26) yönetimindeki 68 ACE 734 plakalı Dacia marka otomobil kazaya müdahale eden yaya Samet Hakyol'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Samet Hakyol otomobilin altında kalırken, bu sırada Samet Hakyol'a çarpan araca da Sinan Önemli (20) idaresindeki 68 EH 272 plakalı Fiat marka otomobil ile Murat Akyol (43) yönetimindeki 34 UE 0270 plakalı Peugeot marka otomobil çarptı. Toplamda 5 aracın karıştığı kazada araç altında kalan Samet Hakyol'a ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. Araç altında kalan Samet'i gören vatandaşların "Yaşıyor" diye bağrışmaları da yürekleri burktu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekipleri hem Samet Akyol'u hem de araçlardan birinde sıkışan yolcu konumundaki Hatice Topaç'ı (40) sıkıştıkları yerden kurtardı.

Kerziban Avan (37), Sinan Önemli (20), Murat Akyol (43), Hatice Topaç (40), Emine Anıl (21), Emin Rıza Pişkin (21), Yasin Bayram Anıl (17), Muhammed Said Demirbaş (27) ile yaya Samet Hakyol (20) olmak üzere toplam 9 kişinin yaralandığı kazada yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Samet Hakyol'un durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazaya karışan 68 KA 352 plakalı araç sürücüsü Kerziban Avan'ın 2.25 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polisin inceleme yürüttüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Yaralılara yardım için koştu, başka bir aracın altında kaldı
Yaralılara yardım için koştu, başka bir aracın altında kaldı
Yaralılara yardım için koştu, başka bir aracın altında kaldı
Yaralılara yardım için koştu, başka bir aracın altında kaldı
Yaralılara yardım için koştu, başka bir aracın altında kaldı
Yaralılara yardım için koştu, başka bir aracın altında kaldı
Yaralılara yardım için koştu, başka bir aracın altında kaldı
Yaralılara yardım için koştu, başka bir aracın altında kaldı
Yaralılara yardım için koştu, başka bir aracın altında kaldı
Yaralılara yardım için koştu, başka bir aracın altında kaldı
Yaralılara yardım için koştu, başka bir aracın altında kaldı
Yaralılara yardım için koştu, başka bir aracın altında kaldı
Yaralılara yardım için koştu, başka bir aracın altında kaldı

Otomobil, Aksaray, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaralılara yardım için koştu, başka bir aracın altında kaldı - Son Dakika


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