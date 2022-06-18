Yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı

18.06.2022 10:17
Yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında yol dışına çıkarak takla atan araçlardaki yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı.

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında yol dışına çıkarak takla atan araçlardaki yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Aydın- Muğla karayolu Savrandere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolu üzerinde kazaya karışan iki otomobil çarpışmanın etkisiyle banket dışına devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza bölgesine ulaşan itfaiye ekipleri her iki otomobildeki iki yaralıyı sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan iki kişi ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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