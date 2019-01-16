Yaralıları Kurtarmaya Çalışan Polise Otomobil Çarptı

Yaralıları kurtarmaya çalışan polise otomobil çarptıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kaza yapan otomobildeki yaralıları kurtarmaya çalışan polise, başka bir otomobil çarptı.

Yaralıları kurtarmaya çalışan polise otomobil çarptı



AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kaza yapan otomobildeki yaralıları kurtarmaya çalışan polise, başka bir otomobil çarptı. Kazada 1'i polis 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar Çevre Yolu Otogar Kavşağında akşam saatlerinde karayolunun buzlanması nedeniyle 09 CAY 12 plakalı otomobil kayarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 2 kişi sıkıştı. Olay yerine Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtarmaya çalıştı. O sırada 40 AK 536 plakalı araç yine buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak yaralıları kurtarmaya çalışan bir polis memuruna çarptı.

Kazada yaralanan polis memuru ve diğer 2 yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri'nin ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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