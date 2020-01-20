Yaralıları Türkiye'ye getirmek için Mogadişu'ya gidecek olan uçak Ankara'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaralıları Türkiye'ye getirmek için Mogadişu'ya gidecek olan uçak Ankara'da - Son Dakika

Yaralıları Türkiye'ye getirmek için Mogadişu'ya gidecek olan uçak Ankara'da

6 saat önce

Kayseri'den kalkan ve Somali'deki terör saldırısında yaralananları Türkiye'ye getirmek için Mogadişu'ya gidecek olan uçak Ankara'ya indi.

Yaralıları Türkiye'ye getirmek için Mogadişu'ya gidecek olan uçak Ankara'da, System.String[]

Kayseri'den kalkan ve Somali'deki terör saldırısında yaralananları Türkiye'ye getirmek için Mogadişu'ya gidecek olan uçak Ankara'ya indi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kayseri'den kalkan ve Somali'deki alçak terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşlarımız ile Somalili kardeşlerimizi ülkemize getirmek için Mogadişu'ya gidecek olan Hava Kuvvetlerimize ait bir uçak Etimesgut/Ankara'ya indi. Müteakiben uçağımız Mogadişu'ya uçacak" denildi. - ANKARA

Mogadişu, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:13 Kaynak: İHA
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