Son Dakika Haberleri: Yaralıların başından ayrılmadı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yaralıların başından ayrılmadı

37 dakika önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasını gören sağlık görevlisi, yaralılar ambulansa konulana kadar başlarından ayrılmadı.

Yaralıların başından ayrılmadı, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasını gören sağlık görevlisi, yaralılar ambulansa konulana kadar başlarından ayrılmadı.

Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesi Belkıs Caddesi Üniversitesi kavşağında M.Y. idaresindeki 28 ACF 972 plakalı araç ile bir motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı. Yaralılara, tesadüfen olay yerinden geçen ve doktor olduğu ileri sürülen kadın sağlık görevlisi müdahale etti. İsmi öğrenilemeyen sağlık görevlisi, 112 sağlık ekipleri gelene kadar yaralıların başından ayrılmadı. İki yaralı da ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralıların sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. - GAZİANTEP
Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ceza kesen polise vatandaştan tuhaf tepki: Bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz? Aynı binada 3 saat arayla çıkan yangın korku yarattı Festivalde, horon oynayan kadınları elle taciz eden sapık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Son dakika! Günay Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 16:08:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaralıların başından ayrılmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]