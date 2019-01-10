Son Dakika Haberleri: Yaralıya Helikopter Ambulans ile Ulaşılabildi

Yaralıya Helikopter Ambulans ile Ulaşılabildi

1 saat önce

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde elektrik akımına kapılarak yaralanan kişiye, kar yağışı nedeniyle karayoluyla ambulans ulaşılamayınca helikopter ambulans devreye girdi.

Yaralıya Helikopter Ambulans ile Ulaşılabildi, System.String[]
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde elektrik akımına kapılarak yaralanan kişiye, kar yağışı nedeniyle karayoluyla ambulans ulaşılamayınca helikopter ambulans devreye girdi. Yaralı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. 

Olay, Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Beykaya köyünde meydana geldi. İddiaya göre devrilen elektrik direğini düzeltmeye çalışan Mürsel Erdönmez (45) elektrik akımını kapılarak ağır yaralandı. Yakınları 112'yi arayarak yardım istedi. Ancak kar yağışı nedeniyle ambulans, karayoluyla bölgeye ulaşamadı. Bunun üzerine helikopter ambulans devreye girdi. Samsun'dan havalanan helikopter ambulans, köye ulaştı ve sağlık ekibi yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralı Erdönmez helikopter ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:38 Kaynak: DHA

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