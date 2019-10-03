Son Dakika Haberleri: Yaralıya ilk müdahaleyi göreve giden Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanları yaptı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yaralıya ilk müdahaleyi göreve giden Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanları yaptı

1 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezine bağlı hizmet veren hasta nakil ambulansının sağlık çalışanları, göreve gittiği sırada meydana gelen kazada yaralanan gence ilk müdahalesini yaptı.

Yaralıya ilk müdahaleyi göreve giden Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanları yaptı, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezine bağlı hizmet veren hasta nakil ambulansının sağlık çalışanları, göreve gittiği sırada meydana gelen kazada yaralanan gence ilk müdahalesini yaptı.


Evde Bakım ve Sağlık Merkezine bağlı hizmet veren hasta nakil ambulansının çalışanları örnek bir davranış sergiledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezine bağlı hizmet veren hasta nakil ambulansında görevli Hüseyin Akın ve Fatih Tozan, Honaz ilçesinin Kaklık Mahallesi'ne göreve gittiği sırada motosiklet kazası olduğunu gördü. Büyükşehir Belediyesinin sağlık çalışanları, hemen yolda yaralı olarak yatan Ahmet Y.'nin ilk müdahalesini gerçekleştirirken yaralı, kısa süre sonra olay yerine gelen ambulansa teslim edildi. - DENİZLİ

Hüseyin Akın, Honaz, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çifte cinayet sanığı için ömür boyu hapis istendi! Cesetlerin bulunduğu yere, geceleri kadınlar götürülmüş
Kartal Anadolu Adliyesi'nde kavga! Sandalyeler havada uçuştu İki kamyon kafa kafaya çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı Gelinine cinsel istismarda bulunan kayınpeder: Asıl o beni taciz etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 19:55:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaralıya ilk müdahaleyi göreve giden Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanları yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]