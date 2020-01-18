Yaralıya ilk müdahaleyi kazaya karışan doktor yaptı - Son Dakika

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Yaralıya ilk müdahaleyi kazaya karışan doktor yaptı
6 saat önce
Antalya'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:26 Kaynak: AA
Antalya'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ali Çetin (56) idaresindeki 07 ABD 334 plakalı otomobil, Serik ilçesi DSİ mevkisinde refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan Şevket Uzun'un (66) kullandığı motosiklete çarptı.
Motosiklet sürücüsü Uzun, doktor olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Çetin'in olay yerindeki ilk müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Uzun'un cesedi, Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Çetin, gözaltına alındı.
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