Yaralıya ilk müdahaleyi kazaya karışan doktor yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaralıya ilk müdahaleyi kazaya karışan doktor yaptı - Son Dakika

Yaralıya ilk müdahaleyi kazaya karışan doktor yaptı

6 saat önce

Antalya'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ali Çetin (56) idaresindeki 07 ABD 334 plakalı otomobil, Serik ilçesi DSİ mevkisinde refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan Şevket Uzun'un (66) kullandığı motosiklete çarptı.

Motosiklet sürücüsü Uzun, doktor olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Çetin'in olay yerindeki ilk müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Uzun'un cesedi, Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Çetin, gözaltına alınd

Yaralıya ilk müdahaleyi kazaya karışan doktor yaptı

Ali Çetin, Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:50 Kaynak: AA
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