Son Dakika Haberleri: Yaralıya ilk müdahaleyi polis ile gazeteciler yaptı
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Yaralıya ilk müdahaleyi polis ile gazeteciler yaptı

37 dakika önce

Van'da yolun karşı tarafına geçerken bir otomobilin çarptığı kişiye ilk müdaheleyi polis ekipleri ve gazeteciler yaptı.

Yaralıya ilk müdahaleyi polis ile gazeteciler yaptı, System.String[]

Van'da yolun karşı tarafına geçerken bir otomobilin çarptığı kişiye ilk müdaheleyi polis ekipleri ve gazeteciler yaptı.


İpekyolu ilçesi Maraş Caddesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı.


Çarpanın etkisiyle yaralanan kişiye ilk müdahaleyi, bölgede görev yapan polis ekipleriyle olay yeri yakınındaki gazeteciler yaptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Polis otomobiliyle kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

İpekyolu, Polis, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 06:04 Kaynak: AA
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