Yaralıya ilk müdahaleyi polis ile gazeteciler yaptı
37 dakika önce
Van'da yolun karşı tarafına geçerken bir otomobilin çarptığı kişiye ilk müdaheleyi polis ekipleri ve gazeteciler yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 06:04 Kaynak: AA
Van'da yolun karşı tarafına geçerken bir otomobilin çarptığı kişiye ilk müdaheleyi polis ekipleri ve gazeteciler yaptı.
İpekyolu ilçesi Maraş Caddesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı.
Çarpanın etkisiyle yaralanan kişiye ilk müdahaleyi, bölgede görev yapan polis ekipleriyle olay yeri yakınındaki gazeteciler yaptı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Polis otomobiliyle kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Zorla götürdükleri genç kızı darp edip cinsel istismarda bulundular PKK/KCK yapılanması kapsamında düzenlenen operasyonda, Van Büyükşehir Belediyesi'nin 9 çalışanı gözaltına alındı Van'da kayyum olarak atanan vali, belediye meclisini feshetti Diyarbakır'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi! 30 gözaltı