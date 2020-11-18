Yaralıya ilk müdahale polisten geldi

BURSA - Bursa'da yolun karşı tarafına geçerken bir otomobilin çarptığı kişiye ilk müdaheleyi trafik polisi yaptı.

Kaza merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı.

Çarpanın etkisiyle savrulup yaralanan kişiye ilk müdahaleyi, bölgede görev yapan trafik polis ekibi yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Çekirge Devlet hastanesine kaldırdı.

Polis otomobiliyle soruşturma başlattı.