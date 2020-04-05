Yaralıya madahale ettiler, 'sosyal mesafe' gözetmediler - Son Dakika

Yaralıya madahale ettiler, 'sosyal mesafe' gözetmediler

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, motosikletin çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan bisiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yapan vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Kaza, Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde 16 LCE 38 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Emrah Utri (32), cadde üzerinde Mevlüt Yıldız'ın (52) kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Yıldız yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yıldız, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralıya müdahale eden vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaması ise dikkat çekti.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde seyir halindeki motosikletin bisiklete çarptığı ve bisiklet sürücüsünün çarpmanın etkisiyle yola düştüğü görüldü.