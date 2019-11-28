Yaralıya müdahale eden sağlıkçı çifti darbedenlerin 16'şar yıl hapsi istendi

Adana'da, karıştıkları trafik kazasında yaralanan genç kıza ilk müdahaleyi yapmaya çalışan sağlık görevlisi çifti darbettikleri, tehdit ve hakarette bulundukları ileri sürülen 2 kişi hakkında 16'şar yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Merkez Çukurova ilçesinde, 25 Mayıs'ta, yolun karşısına geçmeye çalışan D.Ç'ye (15) kullandığı otomobille çarpan ve ardından ilk müdahaleyi yapmaya çalışan sağlık görevlisi Sinan Üçer (40) ve araçtaki hemşire eşi Özlem Üçer'in (35), olay yerinde yaralının yakınlarınca darbedilmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet Savcısı, yaralanıp yere düşen D.Ç'ye yardım ettikleri sırada hemşire Özlem Üçer ve sağlık görevlisi eşi Sinan Üçer'e sopayla saldırıp darbettikten sonra, çifte hakaret ve tehditte bulundukları öne sürülen yaralının yakınları Bayram A. ve Kerim T. hakkında "Basit yaralama, birden fazla kişiyle tehdit ve hakaret" suçlarından iddianame hazırladı.

Adana 14. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların her bir müştekiye yönelik suçlarından 8'er yıl olmak üzere 16'şar yıl hapsi istendi.

Tutuksuz iki sanık ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.