Yaralıya yardım etmek yerine telefonunu çaldı - Son Dakika

Yaralıya yardım etmek yerine telefonunu çaldı

12.05.2021 10:16

Yaralıya yardım etmek yerine telefonunu çaldı Şişli'de taksiyle çarpışan motosikletli kurye yere savrularak yaralandı Kazadan hemen sonra yaralının yanına gelen şahıs yardım etmek yerine telefonunu çaldı Şişli polisinin saatlerce görüntü izleyip yakaladığı hırsız tutuklandı Harbiye'de yasak...

Yaralıya yardım etmek yerine telefonunu çaldı

Şişli'de taksiyle çarpışan motosikletli kurye yere savrularak yaralandı

Kazadan hemen sonra yaralının yanına gelen şahıs yardım etmek yerine telefonunu çaldı

Şişli polisinin saatlerce görüntü izleyip yakaladığı hırsız tutuklandı

İSTANBUL - Harbiye'de yasak yerden dönüş yapan taksiye seyir halinde olan motosikletli kurye çarptı. Motosikletli çarpmanın etkisiyle yere savrularak yaralanırken, kazayı gören bir şahıs yere düşen kuryeye yardım etmek yerine ona ait olan 3 bin lira değerindeki cep telefonunun kaşla göz arasında çaldı. Kuryenin şikayeti üzerine saatlerce kamera görüntüsü izleyen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 23 Nisan Cuma günü Şişli Harbiye Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan ticari taksi sürücü, yasak yerden sola dönüş yapmak istedi. Aniden direksiyon solu kıran taksiye o esnada seyir halinde olan motosikletli kurye C.E. çarptı. Çarpmanın etkisiyle kurye yere savrularak hafif şekilde yaralanırken, 3 bin lira değerindeki cep telefonu ve eşyaları yere saçıldı. Kazanın ardından yaralı kurye yerde sağlık ekiplerini beklediği esnada kaza yerine gelen bir şahıs, yerdeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı.

Yardım etmek yerine telefonunu çaldı

Kuryeye yardım etmek yerine telefonunu çalan hırsız, yaralının yanında birkaç saniye durduktan sonra kalabalıktan yararlanarak hızla uzaklaştı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kurye C.E.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hastanede tedavisi tamamlanan kurye C.E. eşyaları arasında cep telefonunun olmadığını fark etti. Bunun üzerine kurye, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, kazanın yaşandığı güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Şişli polisi saatlerce görüntü izleyerek yakaladı

Yapılan incelemeler sonucunda kuryenin telefonunun kazanın hemen ardından yaklaşan bir şahıs tarafından çalındığı tespit edildi. Bunun üzerine çalışmaları derinleştiren Şişli polisi, şahsın kullandığı güzergahtaki kamera görüntülerini tek tek inceledi. Saatlerce izleme yaparak şahsın eşkalinin ardından da kimliğini tespit eden polis ekipleri, A.G. isimli şahsı hırsızlık esnasında üzerindeki giydiği kıyafetlerden tespit ederek Kağıthane Çağlayan Tüneli'nde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada "açıktan hırsızlık" suçundan adli işlemi yapılan A.G. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine teslim edildi.

Yaralıya yardım etmek yerine telefonunu çaldı
Yaralıya yardım etmek yerine telefonunu çaldı
Yaralıya yardım etmek yerine telefonunu çaldı
Yaralıya yardım etmek yerine telefonunu çaldı

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Polis, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaralıya yardım etmek yerine telefonunu çaldı - Son Dakika


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