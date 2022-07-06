Yaralıyı bırakıp basına saldırdılar - Son Dakika
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Yaralıyı bırakıp basına saldırdılar

06.07.2022 09:02
Yaralıyı bırakıp basına saldırdılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otomobil ile kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otomobil ile kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan biri sıkıştığı otomobilden güçlükle çıkarıldı. Kurtarma çalışmaları esnasında yaralı yakınları, yaralıyı bırakıp görevini yapan basın mensuplarına saldırdı.

Kaza, gece saatlerinde Yeni Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Bodrum'dan Turgutreis istimakametine seyreden Abdülkadir Irmak idaresindeki 38 YL 694 plakalı otomobil, Turgutreis istikametten gelip kavşakta dönüş yapmaya çalışan Veysel Uysal yönetimindeki 48 E 3378 plakalı kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet ve otomobil kaldırıma savruldu. Kazada her 2 sürücü ile araçlarda yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılardan Abdülkadir Irmak, otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi ile itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan ve kanlar içerisinde kalan yaralıya serum takıldı, itfaiye, sağlık ve Muğla 911 Arama Kurtarma ekibi yaralıyı kurtarmak için dakikalarca çabaladı.

Ekipler, kurtarma çalışmaları sırasında aracın kenarında toplanan vatandaşları uzaklaştırmak için sık sık uyarılarda bulundu. Bacağında kırık bulunan yaralı, yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonunda araçtan çıkarıldı, ambulansa alındı. Kazada toplam 4 yaralı, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

YARALIYI BIRAKIP BASINA SALDIRDILAR

Kurtarma çalışmaları sırasında araçta sıkışan yaralının yakınları görevini yapan basın mensuplarına saldırdı. Basın mensuplarının ekipmanlarına zarar vermeye çalışan kazazede yakınları, ayrıca darp etmeye de çalıştı. Basın mensupları saldırının ardından saldırganlardan uzaklaşarak olayın daha fazla büyümesini engelledi.

(Hamdi Yörür - Eren Ayhan - İHA)

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Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaralıyı bırakıp basına saldırdılar - Son Dakika

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