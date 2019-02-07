Son Dakika Haberleri: Yaralıyı Jandarma Hastaneye Yetiştirdi

Yaralıyı Jandarma Hastaneye Yetiştirdi

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde trafik kazasında yaralanan kişiyi jandarma ekipleri hastaneye yetiştirdi.

Yaralıyı Jandarma Hastaneye Yetiştirdi, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde trafik kazasında yaralanan kişiyi jandarma ekipleri hastaneye yetiştirdi.

Ahmet Ahraz idaresindeki 46 BL 823 plakalı otomobille Recep Karasu yönetimindeki 46 P 8788 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Aksu Mahallesi Kısık mevkisinde yolun karlı olması nedeniyle sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.

Kazada, yaralanan sürücü Poyraz, olay yerinden geçen jandarma ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çağlayancerit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan tedavinin ardından sürücü, hayati tehlike kaydıyla Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:43 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Çağlayancerit, Jandarma, Güncel
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