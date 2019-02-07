Yaralıyı Jandarma Hastaneye Yetiştirdi
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde trafik kazasında yaralanan kişiyi jandarma ekipleri hastaneye yetiştirdi.
Kahramanmaraş
'ın Çağlayancerit
ilçesinde trafik kazasında yaralanan kişiyi jandarma ekipleri hastaneye yetiştirdi.
Ahmet Ahraz idaresindeki 46 BL 823 plakalı otomobille Recep Karasu
yönetimindeki 46 P 8788 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Aksu
Mahallesi Kısık mevkisinde yolun karlı olması nedeniyle sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.
Kazada, yaralanan sürücü Poyraz, olay yerinden geçen jandarma ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çağlayancerit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan tedavinin ardından sürücü, hayati tehlike kaydıyla Necip Fazıl
Şehir Hastanesine sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:43 Kaynak: AA
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