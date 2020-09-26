Son dakika haberi | Yaralıyı yük treniyle ambulansa ulaştırdılar - Son Dakika

Son dakika haberi | Yaralıyı yük treniyle ambulansa ulaştırdılar

Son dakika 3. sayfa haberi: Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yük treninin çarptığı yaşlı adamın bulunduğu yere ambulans ulaşamayınca yük treni yaralıyı tren garına ulaştırdı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yük treninin çarptığı yaşlı adamın bulunduğu yere ambulans ulaşamayınca yük treni yaralıyı tren garına ulaştırdı. Ambulans yaralıyı tren garından aldı.

Kaza, Gölbaşı ilçesi Ozan köyü yakınlarında Alman Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Tren rayı üzerinde yürüyen Halil Aktemir'e (75) Malatya istikametinden Adana istikametine giden yük treni çarptı. Kazayı gören çiftçiler durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri yaralının bulunduğu yere araç ile ulaşamadı. Sağlık ekipleri ve polisler yaya olarak kaza yerine ulaştı. Yaralı dik yamaçtan indiremeyince ve ambulans olay yerine ulaşamayınca yaralı tren vagona bindirildi. Sağlık görevlileri ve polis binerek yaralıyı Gölbaşı Tren Garına getirdi. Tren garında bekleyen sağlık ekipleri yaralıyı trenden indirerek ambulansa aldı. Yaralı Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Halil Aktemir'in geçimini dağlardan çay, mantar ve çeşitli bitkiler toplayıp satarak geçindiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haberi | Yaralıyı yük treniyle ambulansa ulaştırdılar
Son dakika haberi | Yaralıyı yük treniyle ambulansa ulaştırdılar
Son dakika haberi | Yaralıyı yük treniyle ambulansa ulaştırdılar
Son dakika haberi | Yaralıyı yük treniyle ambulansa ulaştırdılar
Son dakika haberi | Yaralıyı yük treniyle ambulansa ulaştırdılar

Adıyaman, Ambulans, Gölbaşı, Tren, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 13:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Yaralıyı yük treniyle ambulansa ulaştırdılar - Son Dakika

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