Yaramaz Çocuklar Filmi - Son Dakika

20 yıl önce, kardeşleriyle benzer bir süreç geçirmiş ve eğitimine devam edebilmek için Antakya’daki Keskincik köyünden ayrılmış olan Ahmet Necdet Çupur, kardeşlerine destek olmak için Fransa’dan köyüne dönüp onların yaşadıklarını kayıt altına alıyor.

Yönetmen: Ahmet Necdet Çupur

Senaryo: Ahmet Necdet Çupur

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: Yaramaz Çocuklar

Yapımcı Firma: Liman Film

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 92 dk.

Dağıtıcı Firma: Liman Film

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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