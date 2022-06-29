Yaramaz kedi sıkıştığı yerden zeytinyağı ile kurtarıldı - Son Dakika
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Yaramaz kedi sıkıştığı yerden zeytinyağı ile kurtarıldı

29.06.2022 17:40
Yaramaz kedi sıkıştığı yerden zeytinyağı ile kurtarıldı

Sivas'ta vagona sıkışan kediyi itfaiye ekipleri, zeytinyağı yardımı ile kurtardı.

Sivas'ta vagona sıkışan kediyi itfaiye ekipleri, zeytinyağı yardımı ile kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde TÜRESAŞ vagon üretim atölyesi bahçesinde yaşandı. Bir kedi yapım aşamasındaki vagonun metal bölümüne sıkıştı. Çalışanların durumu fark etmesi üzerine olay yerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yavru kediyi zeytinyağı yardımıyla sıkıştığı yerden kurtardı. İtfaiye ekipleri kurtardıkları kediyi sokağa bıraktı. - SİVAS

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Sivas'ta vagona sıkışan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı Sivas'ta vagona sıkışan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı Otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, 1 saatte çıkarıldı Otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, 1 saatte çıkarıldı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Sivas, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaramaz kedi sıkıştığı yerden zeytinyağı ile kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaramaz kedi sıkıştığı yerden zeytinyağı ile kurtarıldı - Son Dakika
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