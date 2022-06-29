Edinilen bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde TÜRESAŞ vagon üretim atölyesi bahçesinde yaşandı. Bir kedi yapım aşamasındaki vagonun metal bölümüne sıkıştı. Çalışanların durumu fark etmesi üzerine olay yerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yavru kediyi zeytinyağı yardımıyla sıkıştığı yerden kurtardı. İtfaiye ekipleri kurtardıkları kediyi sokağa bıraktı. - SİVAS

Kaynak: İHA

İtfaiye, Sivas, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yaramaz kedi sıkıştığı yerden zeytinyağı ile kurtarıldı - Son Dakika

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