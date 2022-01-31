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Yaramaz kedilerin balıklarla oyunu pahalıya mal oldu - Son Dakika

Yaramaz kedilerin balıklarla oyunu pahalıya mal oldu

31.01.2022 20:55

- Yaramaz kedilerin balıklarla oyunu pahalıya mal oldu Su içtikleri akvaryumdaki balıklarla oynamaya çalışan kediler, onları yere düşürdü Denizli'de bir ofiste barındırılan 2 yaramaz kedi, akvaryumdaki balıkların suyundan içerken bir yandan da oynamaya çalışınca olanlar oldu.

- Yaramaz kedilerin balıklarla oyunu pahalıya mal oldu

Su içtikleri akvaryumdaki balıklarla oynamaya çalışan kediler, onları yere düşürdü

DENİZLİ - Denizli'de bir ofiste barındırılan 2 yaramaz kedi, akvaryumdaki balıkların suyundan içerken bir yandan da oynamaya çalışınca olanlar oldu. İçi su dolu balık akvaryumunu düşüren kedilerin, güvenlik kameralarına yansıyan şaşkınlığı güldürdü.

Denizli'de özel bir reklam ajansı yöneticisi olan Murat Çeşme, ofisinde balık beslemek için akvaryum kurdu. İçerisinde 2 adet balık beslemeye başlayan Çeşme, ofiste baktığı 2 kediyi de hesaplayarak kendi odasının kapısını kapatarak iş arkadaşlarının yanına çıktı. O sırada odaya iş arkadaşı uğradı, ancak kapıyı açık unuttu. Bu sırada ofiste dolaşan kedilerden Leo kapının aralığından girerek akvaryumdaki kediler ile oynamaya başladı. Ardından yanına gelen diğer kedi Ceo ile birlikte akvaryumda bulunan sudan biraz içtikten sonra balıklar ile oynamaya başladılar. Leo birkaç hamle yaparak akvaryumu yerinden oynatmayı başardı. İlk denemesinde akvaryumu biraz kaydırdı. Leo isimli kedi son hamlesinde akvaryumun üstüne hızla koşmasıyla birlikte masadan düşürerek kırdı. Daha sonra sesi duyan Murat Çeşme, ofisine geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında şaşırdı kaldı. Birkaç dakika yerde kalan balıkları küçük bir kap içerisine koyan Çeşme, balıklarını da kurtardı. Güvenlik kamerasını inceleyen Çeşme, kedileri Ceo ve Leo'nun yaptıklarını izledikten sonra şaşırdı.

"Ses duyunca geldik, balıkları hemen apar topar leğene aldık"

Kedilerin sahibi ve aynı zamanda reklam ajansı yöneticisi Murat Çeşme; "Balıklarımızı yeni almıştık bir hafta anca olmuştur. Kedilerimiz arada gelip oynuyorlardı ve suyundan içiyorlardı. Tabi ben dikkatli oluyordum odada olmadığım zamanlar kapıyı kapatıyordum. Ama son olayda bir arkadaşımız kapıyı açık bırakmış, kedilerimizde gelmiş balıklarla oynamaya başlamış. Aslında akvaryumda tam masanın ortasındaydı. Yani çokta düşürebilecekleri bir konumda değildi ama bayağı uğraşarak, düşürmeye çalışmışlar gibi olmuş. Zaten kamera kayıtlarında da mevcut. Kedimizin birinin adı Ceo, ofisimizin yöneticisi olarak düşündüğümüzden o adı koyduk. Oğlu olunca onun adına da Leo koyduk, biri 1,5 yıldır bizimle diğeri ise 6 aydır bizlerle birlikte yaşıyor. Ofisimizin bir ferdi oldular, çok seviyoruz. Ama tabi böyle ufak yaramazlıkları olabiliyor. Ses duyunca geldik, balıkları hemen apar topar leğene aldık. Balıklar yaşıyor artık, onları da kurtardık. Kamera kayıtlarını izlediğimizde ise çok şaşırdık" dedi.

Yaramaz kedilerin balıklarla oyunu pahalıya mal oldu
Yaramaz kedilerin balıklarla oyunu pahalıya mal oldu
Yaramaz kedilerin balıklarla oyunu pahalıya mal oldu

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Denizli, Çeşme, kedi, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaramaz kedilerin balıklarla oyunu pahalıya mal oldu - Son Dakika


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