Yaramaz kedinin yolculuğu 150 kilometre sonra sona erdi - Son Dakika
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Yaramaz kedinin yolculuğu 150 kilometre sonra sona erdi

23.06.2022 15:18
Yaramaz kedinin yolculuğu 150 kilometre sonra sona erdi

Denizli'de girdiği otomobilin motor bölümünden çıktığı sanılarak 150 kilometre yolculuk yapıp Aydın'a gelen yavru kedi, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Denizli'de girdiği otomobilin motor bölümünden çıktığı sanılarak 150 kilometre yolculuk yapıp Aydın'a gelen yavru kedi, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Olay, Efeler ilçesi Yedieylül Mahallesi'ndeki bir otelin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Çövüt Denizli'de bulunduğu sırada otomobilinin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti. Kendi imkanları ile kediyi çıkartamayan Çövüt, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen Denizli itfaiyesi ekipleri uzun süre otomobilin motor bölümünde kediyi aradı. Yapılan aramalarda kedi bulunamadı.

Otomobil sahibi Çövüt, kedinin motorundan çıktığını sanarak işi gereği Denizli'den Aydın'a geldi. 150 kilometre yol yapan Çövüt otomobilini bir otelin otoparkına park ederek aracından indi. Yine otomobilin motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark eden Çövüt bu sefer durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kediyi otomobilin motor bölümünden çıkartmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucunda yavru kedi ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Yavru kedinin yolculuğu 150 kilometre sonra itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmaları ile son bulurken, otomobil sahibi Çövüt ekiplere teşekkür etti. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Denizli, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaramaz kedinin yolculuğu 150 kilometre sonra sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaramaz kedinin yolculuğu 150 kilometre sonra sona erdi - Son Dakika
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