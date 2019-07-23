Yaramaz minik kedi iş yerinde mahsur kaldı
36 dakika önce
Adıyaman'da beyaz eşya satışı yapan bir iş yerine giren ve kimsenin fark etmediği kedi dükkan kapanınca içeride mahsur kaldı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:31 Kaynak: İHA
'da beyaz eşya satışı yapan bir iş yerine giren ve kimsenin fark etmediği kedi dükkan kapanınca içeride mahsur kaldı. Atatürk Bulvarı
üzerinde beyaz eşya ve ev aletleri satışı yapan iş yerine gündüz açıkken giren yavru kedi iş yerinde bir köşeye gizlendi. Kimsenin fark etmediği yavru kedi, çalışanların dükkanı kapatmasıyla içeride kalırken kedi daha sonra kendini iş yerinin vitrininde gösterdi.
Yaramaz yavru kedi dışarı çıkmak istese de kapı kilitli olduğu için bunu başaramadı. İş yerindeki tezgahların üzerine çıkan ve 'beni buradan çıkartın' dercesine ses çıkartan yavru kedi, vatandaşların dikkatini çekti.
Yavru kedinin sabaha kadar iş yerinde kaldığı ve dükkanını sabah açılmasıyla dışarı çıkarak uzaklaştığı öğrenildi. - ADIYAMAN
Camiye bırakılan bebeğin yaşadığı dram ortaya çıktı Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken sözler: Hapiste 'yattığımız' yalan yani Son Dakika! Memur emeklilerinin maaş farkları 25 Temmuz'da ödenecek "Bana mermi yutturup, cinsel tacizde bulundu" deyip arkadaşını öldüren gence müebbet talebi