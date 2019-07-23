Son Dakika Haberleri: Yaramaz minik kedi iş yerinde mahsur kaldı
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Yaramaz minik kedi iş yerinde mahsur kaldı

36 dakika önce

Adıyaman'da beyaz eşya satışı yapan bir iş yerine giren ve kimsenin fark etmediği kedi dükkan kapanınca içeride mahsur kaldı.

Yaramaz minik kedi iş yerinde mahsur kaldı, System.String[]
Adıyaman'da beyaz eşya satışı yapan bir iş yerine giren ve kimsenin fark etmediği kedi dükkan kapanınca içeride mahsur kaldı.

Atatürk Bulvarı üzerinde beyaz eşya ve ev aletleri satışı yapan iş yerine gündüz açıkken giren yavru kedi iş yerinde bir köşeye gizlendi. Kimsenin fark etmediği yavru kedi, çalışanların dükkanı kapatmasıyla içeride kalırken kedi daha sonra kendini iş yerinin vitrininde gösterdi.

Yaramaz yavru kedi dışarı çıkmak istese de kapı kilitli olduğu için bunu başaramadı. İş yerindeki tezgahların üzerine çıkan ve 'beni buradan çıkartın' dercesine ses çıkartan yavru kedi, vatandaşların dikkatini çekti.

Yavru kedinin sabaha kadar iş yerinde kaldığı ve dükkanını sabah açılmasıyla dışarı çıkarak uzaklaştığı öğrenildi. - ADIYAMAN
Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:31 Kaynak: İHA
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