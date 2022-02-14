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Yaramaz tosun yine durmadı - Son Dakika

Yaramaz tosun yine durmadı

14.02.2022 00:58
Yaramaz tosun yine durmadı

Kocaeli'de daha önce de birkaç kez bulunduğu ahırın üst katına çıkan "Kömür" isimli tosun yine durmadı.

Kocaeli'de daha önce de birkaç kez bulunduğu ahırın üst katına çıkan "Kömür" isimli tosun yine durmadı. Bir daha çıkmaması için konulan engelleri boynuzuyla aşan tosun, yine çıktığı üst katta mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerine de zorluk çıkaran yaramaz tosun, tarakla tüyleri taranınca sakinleşti.

Olay, Kartepe ilçesine bağlı Derbent Mahallesi Atıf Erçıkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce de ahırdan kaçıp balkona çıkan Kömür isimli yaramaz tosun, yine aynı yere çıkınca mahsur kaldı. Merdivenlerin önüne yukarı çıkmaması için sahibi İsmail Engin tarafından konulan bariyerleri boynuzlarıyla aşan Kömür balkona çıktı. Tosun, daha önceki çıkışlarında olduğu gibi merdivenlerden geri inemeyince çıktığı yerde yine mahsur kaldı.

Tarakla tüyleri taranınca sakinleşti

Tosununun yine balkonda olduğunu fark eden sahibi İsmail Engin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Vinçli itfaiye aracıyla indirilmeye çalışan tosun, ekiplere de zorluk çıkardı. Komşusundan aldığı tarakla tosunun tüylerini taramaya başlayan İsmail Engin, bu yöntemle hayvanın sakinleşmesini sağladı. Tosunun sakinleşmesi itfaiye ekiplerine de rahat bir nefes aldırdı. Sahibinin Kömür'ü taradığı sırada ekipler de tosunun gövdesini vinçle indirilmesi için bağladı. Daha sonra kontrollü bir şekilde aşağıya indirilen Kömür, mahsur kaldığı yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi.

"Üste çıkıp makinistlik yapmak istiyor"

Ne yaparsa yapsın Kömür'ün yukarı çıkma hevesinden bir türlü vazgeçmediğini söyleyen İsmail Engin, "Ne yaptıysam yine de boynuzlarıyla kırıp atıyor. Merdivenden geri inemiyor. İtfaiyeci arkadaşları da çok yordum, Allah razı olsun onlardan. İnmeye ikna olmadığı için mecbur taradım. Taranmak hoşuna gidiyor. Burası tarihi sinema binası. Herhalde üste çıkıp makinistlik yapmak istiyor" diye konuştu.

Tosunun ahırının tam karşısındaki evde yaşayan komşu İsmail Uzun ise, "Kömür, yılbaşından bu yana yüksekleri sevdi. Her zaman yükseklere çıkıyor. Sahibi ne yaparsa yapsın kaçıyor. Sahibini her aradığımda 'Yine kaçtı mı?' diyor. Sürekli atraksiyon halindeyiz. Kömür'ümüz mahallenin gülü oldu" dedi. - KOCAELİ

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İsmail Engin, Kocaeli, İtfaiye, Kömür, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaramaz tosun yine durmadı - Son Dakika


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