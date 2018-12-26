Yaramazlığın Bu Kadarı
1 saat önce
Van merkez İpekyolu ilçesinde bir ilkokul öğrencisi parmağını su matarasının kapağına sıkıştırdı.
Van
merkez İpekyolu
ilçesinde bir ilkokul öğrencisi parmağını su matarasının kapağına sıkıştırdı. Çocuğun parmağını mataradan itfaiye ekipleri çıkardı.
Van merkez İpekyolu ilçesindeki bir ilkokulda okuyan öğrenci, parmağını su matarasının kapağına sıkıştırdı. Öğretmen ve idareciler çocuğun parmağını sıkıştığı yerden çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede okula giden itfaiye ekipleri, yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonucu çocuğun parmağını sıkıştığı yerden kurtardı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:06 Kaynak: İHA
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