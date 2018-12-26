Yaramazlığın Bu Kadarı
53 dakika önce
Yaramazlığın bu kadarı Parmağı su matarası kapağına sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetiştiVAN - Van merkez İpekyolu ilçesinde ilkokul öğrencisi, parmağını sıkıştırdığı su matarasının kapağından itfaiye ekipleri çıkardı.
Yaramazlığın bu kadarı
Parmağı su matarası kapağına sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti
VAN - Van
merkez İpekyolu
ilçesinde ilkokul öğrencisi, parmağını sıkıştırdığı su matarasının kapağından itfaiye ekipleri çıkardı.
Van merkez İpekyolu ilçesindeki bir ilkokulda okuyan öğrenci, parmağını su matarasının kapağına sıkıştırdı. Öğretmen ve idareciler tarafından parmağı sıkıştığı yerden çıkarılamayınca itfaiye ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede okula giden itfaiye ekipleri, yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonucu çocuğun parmağı sıkıştığı yerden kurtarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:18 Kaynak: İHA
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