Yaran: "Fatsa'da uyumlu bir çalışma ortamı mevcut" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaran: 'Fatsa'da uyumlu bir çalışma ortamı mevcut' - Son Dakika

Yaran: "Fatsa'da uyumlu bir çalışma ortamı mevcut"

6 saat önce

Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, "Bizim için en önemlisi Fatsa'yı daha güvenilir, eğitim ve sağlık hizmetlerinin daha iyi yürütüldüğü bir ilçe haline getirmek" dedi.

Yaran:

Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, "Bizim için en önemlisi Fatsa'yı daha güvenilir, eğitim ve sağlık hizmetlerinin daha iyi yürütüldüğü bir ilçe haline getirmek" dedi.


Kaymakam Ömer Lütfi Yaran yaptığı açıklamada, "Fatsa'da göreve başlayalı yaklaşık 4 ay oldu, bölgeye yabancı olmadığım için alışmam kolay oldu diyebilirim. Gerçekten Fatsa'da hem yerel yönetimdeki arkadaşlar hem de kurumlarda çalışan arkadaşlar ve vatandaşlar kaliteli bir ekip var. Uyumlu bir çalışma ortamı mevcut. Ben de bu uyumlu ortama kolay adapte oldum ve hızlıca daha güzel bir Fatsa için kaymakamlık adına çalışmalara başladık. Bizim için en önemlisi Fatsa'yı daha güvenilir, eğitim ve sağlık hizmetlerinin daha iyi yürütüldüğü bir ilçe haline getirmek" diye konuştu.


Kaymakam Yaran, "İlçemizde faaliyet yürütülen spor çeşitliliği çok fazla bu durum beni çok sevindiriyor. 25 yıllık meslek hayatımda Türkiye'nin pek çok yerinde görev yaptım. Oralarda görmediğim spor branşlarında faaliyetlerin ilçemizde yapıldığını gördüm. Bu tür sporların yapılmasının milli sporcu sayısında artış sağladığını görüyorum. Bu konuda İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Ayrıca bazı milli sporcuların beden eğitimi öğretmeni olarak atanıp kendi branşlarını burada yerleştirmeleri de takdire şayan" şeklinde konuştu. - ORDU

Lütfi Yaran, Fatsa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:49 Kaynak: İHA
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