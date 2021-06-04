Yâran Kıyafeti ile Nikâh Kıydı - Son Dakika

Yaran Kıyafeti ile Nikah Kıydı

Çankırı Belediyesi, 1 Haziran itibari ile ikinci etabı başlayan kademeli normalleşme sürecinde nikah hizmetlerine renk kattı. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı Evlendirme Hizmetleri bünyesinde çiftlerin nikahını kıyan nikah memuru, cübbesinin içine Çankırı'nın yöresel Yaran kıyafetini giyerek evlenecek çiftlerin karşısına çıktı.

Çankırı'da dünya evine girmek için Belediyede "Evet" diyen çiftlerin nikahını yöresel kıyafetli nikah memuru kıydı. Çankırı'nın Yaran kültürüne özgü kıyafetleri giyerek evlenecek çiftlerin en mutlu gününe eşlik eden memur, hayatlarının her alanında eşit olmaları için evlilik cüzdanını gelin ve damadın her ikisine de aynı anda takdim etti. Törene belirli sayıda katılan çiftin yakınları da yapılan jestten memnun kaldı.

Habere ait diğer görseller: Haber tarihi: 2021-06-04 Son eklenen 10 haber: Çankırı'nın Şemsiyeli Sokak'ı Şemsiyelerine Kavuştu Başkan Esen'den Genç Güreşçilere KispetÇankırı, Avrupa 3. sü Fatih Özgen'i Bağrına Bastı Salihler Caddesi'nde Kanalizasyon Hattı YenileniyorŞimşek Sokak'ta Önce Altyapı Sonra Üstyapı Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği "Esen ile Devam" Dedi Çankırı Belediyesinin Genç Güreşçisi Avrupa Şampiyonası'ndaTarihi Saat Kulesi Bakıma AlındıPark ve Bahçelerden Gece MesaisiUlaştırma ve Altyapı Bakanı Çankırı Belediyesini Ziyaret Etti