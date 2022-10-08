Yarasa dışkıları site sakinlerini canından bezdirdi - Son Dakika
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Yarasa dışkıları site sakinlerini canından bezdirdi

08.10.2022 16:35

Yarasa dışkıları site sakinlerini canından bezdirdi Site kenarındaki ağaçlardaki tohumu yiyen yarasalar, binaların duvarını, otomobillerin üzerine dışkılarıyla kirletti Kapı pencere açamayan vatandaşlar, yardım istedi Antalya'nın gözde sitelerinden birinde yaşayan vatandaşlar...

Yarasa dışkıları site sakinlerini canından bezdirdi

Site kenarındaki ağaçlardaki tohumu yiyen yarasalar, binaların duvarını, otomobillerin üzerine dışkılarıyla kirletti

Kapı pencere açamayan vatandaşlar, yardım istedi

ANTALYA - Antalya'nın gözde sitelerinden birinde yaşayan vatandaşlar yarasaların dışkılarından dert yandı. Benjamin ve palmiye ağaçlarındaki tohumları yiyen yarasalar, binaların duvar ve camlarının yanı sıra otomobillerin üzerini de kirletince vatandaşlar yapacağını şaşırdı.

Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'ndeki bir sitedeki binaların dış cephesi, pencere ve otomobillerin üzeri yaklaşık bir haftadır siyah lekelerle kaplanınca vatandaşlar ne olduğunu anlayamadı. Lekelerin ilk önce cadde üzerindeki dev benjamin ağaçlarından kaynaklandığını zanneden bina sakinleri, kısa süre sonra lekelerin nedeninin yarasa dışkısı olduğunu belirledi. Gece ağaçlardaki, meyve, tohum ve böceklerle beslenen yarasalar dışkılarını ise yakındaki binanın duvarına, park halindeki otomobillerin üzerine bırakıyor. Binaların dışı nokta bokta siyah renge bürünürken, sürücüler ise önlem amaçlı otomobillerinin üzerine branda örttü. Panjurların ve balkonların simsiyah bir görüntüyle kaplandığı görüldü. 2 gün önce yarasalardan birinin evin içine girdiği öğrenildi.

"Kapı pencere açamıyoruz"

Bina sakinlerinden Gönül Yalçın, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını, yarasa dışkısının her geçen gün artış gösterdiğini söyledi.

Bu durum karşısında ne yapacaklarını bilemediklerini dile getiren Yalçın, "Ağaçlardaki hurmaları yiyorlar. Arabanın üzerine dışkı, binalara yapıyorlar. Siliyoruz çıkmıyor. Arabaların üzerine kahverengi ve kırmızı renge döndü. Son dönemde evlere girmeye başladılar. Komşumun evine iki kez girdi. Balkona çıkamıyoruz, çamaşır asamıyoruz. Çocuklarımız korkuyor. Tedirgin oluyoruz, camları gece kapatmak zorunda kalıyoruz. Binaların dışı siyah siyah nokta gibi. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. En kısa zamanda bir çözüm istiyoruz" dedi.

"Mağduruz"

Site personeli Mehmet Çağlar, yıllardır yol kenarındaki ağaçlara gelen yarasalar nedeniyle binaların boyalarının zarar gördüğünü kaydetti.

Yarasaların her yıl bu zamanlarda site sakinlerine mağduriyet oluşturduğunu ifade eden Çağlar, "Her sen bu zamanda binalarımız ve arabalarımız mahvoluyor dışkıdan. Yarasalar ağaçlardaki meyveyi yedikten sonra dışkılarını araba ve bina üzerine bırakıyor. Çok kötü bir durumdayız, herkes mağdur durumda. Arabaların üzeri branda ile kapatılıyor ama fayda vermiyor. Araba yıkatmaktan usandık. Bina yeni boyanmıştı, şimdi durumu ortada" diye konuştu.

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Yarasa dışkıları site sakinlerini canından bezdirdi Yarasa dışkıları site sakinlerini canından bezdirdi SİTEDE YAŞAYANLARIN 'YARASA' ÇARESİZLİĞİ SİTEDE YAŞAYANLARIN 'YARASA' ÇARESİZLİĞİ
Kaynak: İHA

Muratpaşa, Antalya, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Yarasa dışkıları site sakinlerini canından bezdirdi - Son Dakika

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