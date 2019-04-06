Son Dakika Haberleri: Yarasa Gübresi Kullanarak Üretim Yapıyor

Yarasa Gübresi Kullanarak Üretim Yapıyor

33 dakika önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde 200 metrekarelik serasında kendi tasarımı olan ısıtma sistemini kullanan girişimci Mustafa Kurnaz büyük takdir topluyor.

Yarasa Gübresi Kullanarak Üretim Yapıyor, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde 200 metrekarelik serasında kendi tasarımı olan ısıtma sistemini kullanan girişimci Mustafa Kurnaz büyük takdir topluyor.

Emet ilçesi Dere Mahallesi Eleği mevkiinde, 200 metrekarelikl alanda seracılık yapan Mustafa Kurnaz, Kendi tasarımı olan soba ile seranın ısıtma ve sulama sistemini sağlıyor. Sobanın üstüne kurduğu kazan sistemi ile suyu dönüşümlü kullanan ve sobada sadece katı atık yakan Kurnaz, kullandığı değişik yöntemlerle de ürünü normalden 30 gün evvel alabildiğini belirtiyor.

Kütahya'da 200 metrekare alana sahip serayı içden dışa soba ile ısıtıp normalden çok daha fazla kısa sürede verim alabiliyorum ve bu uygulamayı yapabilen birinin bu bölgede olmadığını biliyorum. Bu tamamen kendi projemiz. Soba borularıyla ısıyı seranın içine yayıp istediğim sıcaklığı ısı ölçer ve nem ölçerle sabit kontrol ediyorum. Fazla olduğunda seranın yan kapaklarını açıp ısıyı ve nemi ayarlayabiliyorum.

"Yarasa gübresini kendim mağaralardan topluyorum"

Yarasa gübresini ürünlerimde kullanıyorum. Bu bölgede benden başka yarasa gübresi kullanan üretici yoktur. Yarasa gübresini kendi bildiğim bölgede bulunan mağaralardan ve çeşitli yerlerden getiriyorum. Yarasa gübresi direk atıldığında ürünü öldürür. Bunun kaynatılıp şerbet şeklinde ürüne verilmesi gerekir. Bunun sırrı da sadece bendedir. Hedefim bu projeyi teknoloji ile karma yapıp daha erken ürün alam yoluna gitmek. Bu konuda projelerim var ve üzerinde çalışıyorum. Ürünlerimizde koyun ve keçi gübresi de kullanıyorum. Ürünler çiçeklendiğinde güvercin ve yarasa gübresini kaynatıp belli işlemlerden geçirip şerbet halinde veriyoruz. Domatese ayrı, bibere ayrı gübre hazırlıyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:09 Kaynak: İHA

Mustafa Kurnaz, Emet, Kütahya, Yaşam
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