Yarasa kanat atlayışları nefes kestiERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 40'ıncısı düzenlenen Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliklerinde sporcuların 600 metreden yaptıkları yarasa kanat atlayışları nefes kesti.Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen festivalde, üzerlerindeki yarasa kanadını andıran özel kıyafet sayesinde saatte 200 kilometreden fazla hıza ulaşan ve yaklaşık 30 saniye uçan sporcuların atlayışları izleyenlerin nefeslerini kesti.Dünyanın en tehlikeli sporlarından olan 'base jump' ve 'wingsuit flying' atlayışlarının gerçekleştiği Kemaliye ilçesinde bu yıl da yaklaşık bin metre yüksekliğindeki Eğin Gabanı kayalıklarında yapılıyor. 9'u Türk, 6'sı yabancı olmak üzere 15 'wingsuit' ve 'base jump' sporcusunun katıldığı etkinliklerin son gününde Wingsuit (yarasa adam) sporcuları, 'Via Ferrata' (demir merdiven) parkurunda atlayış yapacakları bölgeye tırmandı. İlçe sakinleri halkının ve çok sayıda turistin ilgi ile izlediği atlayışlarda, sporcular yarasa kanatlarını andıran özel kıyafetleriyle, dağın zirvesinden kendilerini boşluğa bıraktı. Yaklaşık 30 saniye süren ve 200 kilometre hıza ulaşan sporcular, uçuşun ardından paraşütlerini açarak, Fırat Nehri kenarındaki alana iniş yaptılar. Sporcular zaman zaman kendilerini izleyen vatandaşların üzerlerinden alçak geçiş yaparak nefesleri kestiler.