Yarasalar avlarının nerede olabileceğini tahmin edebiliyor - Son Dakika

Yarasalar avlarının nerede olabileceğini tahmin edebiliyor

03.11.2020 23:43
Yarasalar avlarının nerede olabileceğini tahmin edebiliyor, System.String[]

ABD'de yürütülen bir çalışmada, yarasaların, avlarının nerede olabileceğini tahmin edebildiği tespit edildi.

ABD'de yürütülen bir çalışmada, yarasaların, avlarının nerede olabileceğini tahmin edebildiği tespit edildi.

CNN'deki habere göre, Johns Hopkins Üniversitesinden araştırmacılar, yarasaların uçarken etraflarındaki dünyanın üç boyutlu modelini yaratmak için çıkardıkları sesin yankılarını kullanarak, avlarının gelecekteki pozisyonunu tahmin edebildiklerini belirtti.

Araştırmacılar, laboratuvar ortamında yaptıkları deneylerde yüksek hızlı kamera kullanarak yarasanın böceği nasıl avladığını tespit etti.

Çalışmada yarasanın "gelişmiş yankıyla yön belirleme" tekniklerini kullanarak ve böceğin hareket hızını da tahmin ederek, avının nerede olacağını önceden belirlediği ifade edildi.

Araştırma ekibinden psikoloji profesörü Cynthia Moss, bir tenisçinin topa ne zaman ve nerede vuracağını önceden bilmesi gerektiği gibi, bir yarasanın da avladığı böcekle ne zaman ve nerede temas kuracağını önceden bildiğini belirtti. Moss, "Böcek uçuyor. Yarasa da uçuyor. Böylesine değişken bir ortamda yarasa, sadece yankılara güvenseydi avını ıskalardı." ifadesini kullandı.

Araştırmanın sonuçları "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kamera, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yarasalar avlarının nerede olabileceğini tahmin edebiliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Enkazdan çıkarılan depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün işlevini uzman isim anlattı Bakan Koca, korona testi pozitif çıkanların izlemesi gereken yol haritasını paylaştı Viyana'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi Oy verme işleminin sürdüğü ABD'de Trump, 3 eyaletteki son durumu paylaştı: İyi gidiyoruz Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 111'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Osmaniye'de iki fabrika koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı
Groningen formasıyla futbola geri dönen Arjen Robben, sakatlandı Groningen formasıyla futbola geri dönen Arjen Robben, sakatlandı         
23:43
Ermenistan'a ağır darbe! Cephenin bazı bölgelerinde geri çekilme zorunda kaldı Ermenistan'a ağır darbe! Cephenin bazı bölgelerinde geri çekilme zorunda kaldı         
23:15
Mönchengladbach, Shakhtar Donetsk'i deplasmanda 6-0 mağlup etti Mönchengladbach, Shakhtar Donetsk'i deplasmanda 6-0 mağlup etti         
22:53
Diego Maradona, beyindeki pıhtı nedeniyle acilen ameliyata alındı Diego Maradona, beyindeki pıhtı nedeniyle acilen ameliyata alındı         
22:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde kurtarılan Ayda'nın babası ile görüştü: Hüngür hüngür ağladım Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde kurtarılan Ayda'nın babası ile görüştü: Hüngür hüngür ağladım         
21:26
Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'dan Dağlık Karabağ açıklaması: Çatışmalar büyürse Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan NATO'ya girebilir Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'dan Dağlık Karabağ açıklaması: Çatışmalar büyürse Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan NATO'ya girebilir         
21:05
Koronavirüse yakalanan oyuncu Irmak Ünal hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan oyuncu Irmak Ünal hastaneye kaldırıldı         
21:01
AK Partili Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti AK Partili Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
20:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun İzmir iddiasına ateş püskürdü: Cahil, izansız, vicdansız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun İzmir iddiasına ateş püskürdü: Cahil, izansız, vicdansız         
19:48
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak         
19:47
Rusya, Türkiye'yi Karabağ'da masada tutacak: Ortak çalışmaya devam edeceğiz Rusya, Türkiye'yi Karabağ'da masada tutacak: Ortak çalışmaya devam edeceğiz         
19:11
WhatsApp yeni özelliğini hayata geçiriyor! Mesajlarınız 7 gün sonra silinecek WhatsApp yeni özelliğini hayata geçiriyor! Mesajlarınız 7 gün sonra silinecek         
18:55
Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var         
17:01
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor         
15:34
ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olur? Uzman isim değerlendirdi ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olur? Uzman isim değerlendirdi         
15:20
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 23:51:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yarasalar avlarının nerede olabileceğini tahmin edebiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei