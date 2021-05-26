Yarasalarda görülen koronavirüslerin soy ağacında yeni bir dala rastlandı - Son Dakika

Yarasalarda görülen koronavirüslerin soy ağacında yeni bir dala rastlandı

26.05.2021 00:24
Yarasalarda görülen koronavirüslerin soy ağacında yeni bir dala rastlandı, System.String[]

Çin'de yapılan bir araştırmada, yarasalarda görülen koronavirüslerin soy ağacında yeni bir dal bulundu.

Çin'de yapılan bir araştırmada, yarasalarda görülen koronavirüslerin soy ağacında yeni bir dal bulundu.

South China Morning Post'un haberine göre, Çin'in Vuhan Viroloji Enstitüsünden araştırmacılar, bu yeni dala ait koronavirüslerin, Kovid-19'a yol açanın "uzak akrabası" olduğunu ifade etti.

Araştırmacılar, çalışmanın sonucunu yarasalardan keşfedilen koronavirüs türlerinin şimdilik sadece buzdağının görünen bir kısmı olabileceğini kaydetti.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti, virüsün Vuhan'daki gıda pazarından kaynaklandığına dair kanıt bulunmadığını bildirmişti.

DSÖ heyetinden Rus uzman Vladimir Dedkov, Vuhan'daki gıda pazarında salgının yayılması için tüm koşulların olduğunu ancak bunun virüsün oradan kaynaklandığı anlamına gelmediğini söylemişti.

2002-2003'teki Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) salgınının ardından yarasa koronavirüslerinin genetik bilgilerinin olduğu bir arşiv yaratmak amacıyla kurulan enstitü, "Kovid-19'un buradaki laboratuvarda yapay olarak üretildiği ve yanlışlıkla dışarı çıktığı" iddialarına konu olmuştu.

Çinli yetkililer, söz konusu iddiaları reddetmiş, "Kovid-19'un başka bir ülkede ortaya çıktığı ve ithal dondurulmuş deniz ürünleriyle ülkeye geldiğine dair kanıtlanmayan" karşı iddialar ortaya atmıştı.

Çin, soruşturma çağrılarını geri çevirmişti

Çin, daha önce ABD yönetiminin virüsün kökenine ilişkin soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin Nisan 2020'de DSÖ'ye uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye de ihracat kısıtlamaları getirmişti.

Daha sonra uluslararası baskıların artmasının ardından ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşturulan heyet, ilk olarak ocak başında Çin'e gitmiş ancak Pekin yönetiminin geçerli vizelerin alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.

İzinlerin alınmasının ardından 14 Ocak'ta özel uçakla kente gelen heyet 14 gün karantinada tutulmuş, bu sürede Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılarla bilgi alışverişinde bulunmuştu.

Heyet, 29 Ocak'ta başladığı saha çalışmalarında, ilk vakaların görüldüğü Vuhan'daki deniz ürünleri gıda pazarının yanı sıra Hubey Çin ve Batı Tıbbı Bütünleşik Bölge Hastanesi, Vuhan Jinyintan Hastanesi, Hubey Eyaleti Hastalık Kontrol Merkezi ve Hayvan Hastalıkları Merkezinde incelemeler yapmıştı.

Kovid-19, ilk kez Vuhan'daki gıda pazarında görülmüştü

Dünya, Kovid-19 salgınından ilk kez Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.

Hastalık, ilk kez Vuhan'da deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.

Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Wuhan, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yarasalarda görülen koronavirüslerin soy ağacında yeni bir dala rastlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sedat Peker'in geçmiş iddiaları için harekete geçilebilir mi? Hukukçu Ersan Şen zaman aşımına işaret etti Sedat Peker'in geçmiş iddiaları için harekete geçilebilir mi? Hukukçu Ersan Şen zaman aşımına işaret etti Oyuncu Birce Akalay kolları sıvayıp atölyeye girdi! Tasarladığı mücevherleri satacak Oyuncu Birce Akalay kolları sıvayıp atölyeye girdi! Tasarladığı mücevherleri satacak Tatbikattan acı haber! Onbaşı hazırlıklar sırasında şehit düştü Tatbikattan acı haber! Onbaşı hazırlıklar sırasında şehit düştü Nurmagomedov, Mayweather ile dövüşmesi için teklif edilen 100 milyon doları reddetti Nurmagomedov, Mayweather ile dövüşmesi için teklif edilen 100 milyon doları reddetti Bakan Soylu'ya bir destek de Perinçek'ten: Hedef Süleyman Soylu değil, Türkiye Bakan Soylu'ya bir destek de Perinçek'ten: Hedef Süleyman Soylu değil, Türkiye Ünlü anketçi Murat Gezici, Sedat Peker'in iddialarını yorumladı: Bakan Soylu üzerinden Türkiye'ye yapılmış müdahaledir Ünlü anketçi Murat Gezici, Sedat Peker'in iddialarını yorumladı: Bakan Soylu üzerinden Türkiye'ye yapılmış müdahaledir Salgından kurtuluş yok! İngiltere'de koronanın yeni türü olan Salgından kurtuluş yok! İngiltere'de koronanın yeni türü olan "Üçlü mutasyon" görüldü Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı

Son Dakika Haberleri
17:50 AK Parti'den yeni yasa teklifi: 15 yaşından küçük çocuğu olan kadın hükümlülerin cezaları ertelenecek
17:43 Son Dakika: HSK'nın yaz kararnamesiyle 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti
17:43 Ozan Tufan'dan, Milli Takım'ın fotoğraf çekiminde herkesi kahkahalara boğan hareketler
17:36 16 Haziran'da Putin ile Biden, Cenevre'de bir araya gelecek
17:35 Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü
17:21 Sedat Peker: Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili kardeşim Atilla Peker savcılığa giderek suç itirafı yapacak
17:19 İzleyen herkes hayrete düştü! Genç kadın kendini bir anda maymun dolu havuza attı
17:16 Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Balotelli için deli diyorlar, Adana'da rahat eder
16:58 Çatıda yapılan parti, 24 yaşındaki genç kızın ölümüyle sona erdi
16:42 Acun Ilıcalı bu kez gözünü İngiltere'ye dikti! 1. Lig şampiyonu Hull City'i satın alacak
Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem         
00:50
Biden'ın sekreter adayından skandal seçim vaadi: Türkiye'yi saf dışı bırakacağım Biden'ın sekreter adayından skandal seçim vaadi: Türkiye'yi saf dışı bırakacağım         
00:32
Vedat Muriqi'in eşinden Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım Vedat Muriqi'in eşinden Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım         
00:19
Bir döneme damga vuran Putin'in kızıl ajanı, şimdilerle televizyon sunuculuğu yapıyor Bir döneme damga vuran Putin'in kızıl ajanı, şimdilerle televizyon sunuculuğu yapıyor         
23:50
İstanbul'da sabah namazı dönüşünde korku dolu anlar! Önüne geleni bıçakladı İstanbul'da sabah namazı dönüşünde korku dolu anlar! Önüne geleni bıçakladı         
23:26
Galatasaray'da Maruf Güneş, 'Fatih Terim kırmızı çizgim' deyip yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti Galatasaray'da Maruf Güneş, 'Fatih Terim kırmızı çizgim' deyip yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti         
23:05
Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier: Buradaki süremi doldurdum Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier: Buradaki süremi doldurdum         
21:14
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili verdiği ifade ortaya çıktı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili verdiği ifade ortaya çıktı         
20:17
Sedat Peker'den yeni video! Reşat Hacıfazlıoğlu ile telefon görüşmesini yayınladı Sedat Peker'den yeni video! Reşat Hacıfazlıoğlu ile telefon görüşmesini yayınladı         
19:02
Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü         
17:36
Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı         
17:23
Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti         
16:23
Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı         
15:28
Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti         
14:18
Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı         
13:54
Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti         
13:51
Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister? Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister?         
11:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 01:13:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yarasalarda görülen koronavirüslerin soy ağacında yeni bir dala rastlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement