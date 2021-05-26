Yarasalarda gözlenen koronavirüslerin soy ağacında yeni bir dal bulundu - Son Dakika

Yarasalarda gözlenen koronavirüslerin soy ağacında yeni bir dal bulundu

26.05.2021 09:24

Çin'de yapılan bir araştırmada, yarasalarda görülen koronavirüslerin soy ağacında yeni bir dal ortaya çıktığı öğrenildi. Araştırmacılar, bu yeni dala ait koronavirüslerin, Kovid-19'a yol açanın "uzak akrabası" olduğunu belirtti. Ayrıca çalışmanın sonucunu yarasalardan keşfedilen koronavirüs türlerinin şimdilik yalnızca buzdağının görünen bir kısmı olabileceği de vurgulandı.

Koronavirüsün kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti, virüsün Vuhan'daki gıda pazarından kaynaklandığına dair kanıt bulunmadığını bildirmişti. DSÖ heyetinden Rus uzman Vladimir Dedkov, Vuhan'daki gıda pazarında salgının yayılması için tüm koşulların olduğunu ancak bunun virüsün oradan kaynaklandığı anlamına gelmediğini söylemişti.

FARKLI İDDİALAR ORTAYA ATILMIŞTI

2002-2003'teki Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) salgınının ardından yarasa koronavirüslerinin genetik bilgilerinin olduğu bir arşiv yaratmak amacıyla kurulan enstitü, "Kovid-19'un buradaki laboratuvarda yapay olarak üretildiği ve yanlışlıkla dışarı çıktığı" iddialarına konu olmuştu. Çinli yetkililer, söz konusu iddiaları reddetmiş, "Kovid-19'un başka bir ülkede ortaya çıktığı ve ithal dondurulmuş deniz ürünleriyle ülkeye geldiğine dair kanıtlanmayan" karşı iddialar ortaya atmıştı.

ÇİN, SORUŞTURMAYI REDDETMİŞTİ

Çin, daha önce ABD yönetiminin virüsün kökenine ilişkin soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin Nisan 2020'de DSÖ'ye uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye de ihracat kısıtlamaları getirmişti. Daha sonra uluslararası baskıların artmasının ardından ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşturulan heyet, ilk olarak ocak başında Çin'e gitmiş ancak Pekin yönetiminin geçerli vizelerin alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.

İzinlerin alınmasının ardından 14 Ocak'ta özel uçakla kente gelen heyet 14 gün karantinada tutulmuş, bu sürede Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılarla bilgi alışverişinde bulunmuştu.

GIDA PAZARLARINI İNCELEDİLER

Heyet, 29 Ocak'ta başladığı saha çalışmalarında, ilk vakaların görüldüğü Vuhan'daki deniz ürünleri gıda pazarının yanı sıra Hubey Çin ve Batı Tıbbı Bütünleşik Bölge Hastanesi, Vuhan Jinyintan Hastanesi, Hubey Eyaleti Hastalık Kontrol Merkezi ve Hayvan Hastalıkları Merkezinde incelemeler yapmıştı.

İLK KEZ ÇİN'DE GÖRÜLMÜŞTÜ

Dünya, Kovid-19 salgınından ilk kez Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu. Hastalık, ilk kez Vuhan'da deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu. Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.

Yarasalarda gözlenen koronavirüslerin soy ağacında yeni bir dal bulundu

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Wuhan, Ocak, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Yarasalarda gözlenen koronavirüslerin soy ağacında yeni bir dal bulundu - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (2)
  • Suçlu bulundu. Yarasaymış mış: Abd çin dedikçe çin de yarasalarda farklı virüs kolları bulmaya çalışıyor. Yersen. Tutuklayın yarasaları. Vurun kelepçeyi prangayı yarasalara. Yarasada yaramasada. Cin adamlar. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

Orman Genel Müdürlüğü'ne 2 bin 83 işçi alınıyor Orman Genel Müdürlüğü'ne 2 bin 83 işçi alınıyor Beşiktaşlı futbolcu N'Koudou'dan ezeli rakibe gönderme: Galatasaraylı futbolculara çok güldük Beşiktaşlı futbolcu N'Koudou'dan ezeli rakibe gönderme: Galatasaraylı futbolculara çok güldük Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı Estetiksiz fotoğrafını paylaştılar, Tuvana Türkay deliye döndü: Burnum dışında estetiğimi çıkarın ülkeyi terk ederim Estetiksiz fotoğrafını paylaştılar, Tuvana Türkay deliye döndü: Burnum dışında estetiğimi çıkarın ülkeyi terk ederim Biden'ın sekreter adayı skandal seçim vaadi yaptı: Türkiye'yi saf dışı bırakacağım Biden'ın sekreter adayı skandal seçim vaadi yaptı: Türkiye'yi saf dışı bırakacağım Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Kademeli normalleşmenin ardından neler olacağı belli olacak! Kritik tavsiye kararlarının alınacağı Bilim Kurulu, bugün toplanıyor Kademeli normalleşmenin ardından neler olacağı belli olacak! Kritik tavsiye kararlarının alınacağı Bilim Kurulu, bugün toplanıyor Nurmagomedov, Mayweather ile dövüşmesi için teklif edilen 100 milyon doları reddetti Nurmagomedov, Mayweather ile dövüşmesi için teklif edilen 100 milyon doları reddetti

Son Dakika Haberleri
10:27 Orman Genel Müdürlüğü'ne 2 bin 83 işçi alınıyor
10:16 Kripto paralar haczedilir mi, miras olarak kalır mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
10:15 Beşiktaşlı futbolcu N'Koudou'dan ezeli rakibe gönderme: Galatasaraylı futbolculara çok güldük
10:01 Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı
09:59 Adnan Oktar'ın Batman Cezaevi'ne nakledildiği öne sürülmüştü! Adalet Bakanlığı, iddiaları yalanladı
09:54 TFF kulüplere kulak verdi, yabancı sayısında düşüş kararı ertelendi
09:51 Estetiksiz fotoğrafını paylaştılar, Tuvana Türkay deliye döndü: Burnum dışında estetiğimi çıkarın ülkeyi terk ederim
09:17 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a mektup
09:08 Doğu Perinçek'ten olay yaratacak iddia: Bana suikast planlayan kişi şu anda İYİ Parti'de milletvekili
09:07 Kademeli normalleşmenin ardından neler olacağı belli olacak! Kritik tavsiye kararlarının alınacağı Bilim Kurulu, bugün toplanıyor
Bahar Candan, Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı         
10:29
Mert Hakan'ın sezon boyunca acılar içinde futbol oynadığı ortaya çıktı Mert Hakan'ın sezon boyunca acılar içinde futbol oynadığı ortaya çıktı         
10:25
Kripto paralar haczedilir mi, miras olarak kalır mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Kripto paralar haczedilir mi, miras olarak kalır mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
10:16
TFF kulüplere kulak verdi, yabancı sayısında düşüş kararı ertelendi TFF kulüplere kulak verdi, yabancı sayısında düşüş kararı ertelendi         
09:55
Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı         
09:26
Kız meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Kız meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı         
09:15
Tekme tokat dövdüğü genci kimse elinden alamadı! Taksim'i karıştıran kavga kamerada Tekme tokat dövdüğü genci kimse elinden alamadı! Taksim'i karıştıran kavga kamerada         
09:10
Oyuncu Birce Akalay kolları sıvayıp atölyeye girdi! Tasarladığı mücevherleri satacak Oyuncu Birce Akalay kolları sıvayıp atölyeye girdi! Tasarladığı mücevherleri satacak         
00:26
Ünlü anketçi Murat Gezici, Sedat Peker'in iddialarını yorumladı: Bakan Soylu üzerinden Türkiye'ye yapılmış müdahaledir Ünlü anketçi Murat Gezici, Sedat Peker'in iddialarını yorumladı: Bakan Soylu üzerinden Türkiye'ye yapılmış müdahaledir         
21:35
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili verdiği ifade ortaya çıktı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili verdiği ifade ortaya çıktı         
20:17
Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı         
19:53
Sedat Peker'den yeni video! Reşat Hacıfazlıoğlu ile telefon görüşmesini yayınladı Sedat Peker'den yeni video! Reşat Hacıfazlıoğlu ile telefon görüşmesini yayınladı         
19:02
Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü         
17:36
Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti         
16:23
Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı         
15:28
İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi         
15:13
Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 10:33:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yarasalarda gözlenen koronavirüslerin soy ağacında yeni bir dal bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement