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Yaraşlıyörük'te 33 yıl aradan sonra yağlı güreşler düzenlendi

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Yaraşlı Yörük Köyü'nde 33 yıl aradan sonra yağlı güreş turnuvaları düzenlendi.

Yaraşlıyörük'te 33 yıl aradan sonra yağlı güreşler düzenlendi, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Yaraşlı Yörük Köyü'nde 33 yıl aradan sonra yağlı güreş turnuvaları düzenlendi.

Kdz. Ereğli Yaraşlı Yörük Köyü Kalkındırma Derneği tarafından düzenlenen ve Kdz. Ereğli Kaymakamlığının desteklediği yağlu güreş müsabakaları 33 yıl aradan sonra yoğun katılımla tekrar gerçekleştirildi. Yaraşlı Yörük Köyü piknik alanında düzenlenen Yağlı Güreş turnuvalarına AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ak Parti İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, CHP İlçe Başkanı Sevdekar Aras, MHP İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, AK Parti Zonguldak eski Milletvekili Faruk Çaturoğlu, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Erkan Bülbül, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Serkan Keleş, AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, Köy Kalkındırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Uğur, Sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kdz. Ereğli Yaraşlı Yörük Köyü Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Baş Pehlivanlığı Kocaeli'den Faruk Akkoyun alırken, Güreş ağalığını ise aynı köyde ikamet eden, Belediye Meclisi önceki dönem üyelerinden Reşat Latif üstlendi. Protokol ve halkın yoğun ilgiyle izlediği yağlı güreş müsabakalarında bir çok bölgeden ve kategoriden 320 güreşçi katıldı. Başpehlivanlık güreşlerinde ise Faruk Akkoyun ile Erkan Ertan karşılaştı. Çekişmeli geçen güreşme sonucu Akkoyun, alkışlar eşliğinde başpehlivanlığa ulaştı.

Yağlı güreş müsabakaları daha sonra dereceye girenlerin ödüllendirilmesi ve toplu fotoğraf çekimin ardından sona erdi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:34 Kaynak: İHA
Zonguldak, Spor
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