Yaratıcı Drama Kursu Açılıyor - Son Dakika

YARATICI DRAMA KURSU AÇILIYOR

Yalova Belediyesi kendi bünyesinde oluşturduğu kurslara bir yenisi daha eklendi. Belediye bünyesine yeni kazandırılan 'Yaratıcı Drama Kurs' kayıtları başladı. Çocuklara, bilgi ve beceri kazandırılması hedeflenen kurs, 3-6 yaş aralığını kapsayacak. Benim çocuğum da bu kursa katılmalı diyorsanız; 0226-811-59-00 telefon numarasından Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilirsiniz.