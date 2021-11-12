"Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Sürdürülebilir Kalkınma" çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

2021 Yaratıcı Ekonomi Yılı kapsamında "Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Sürdürülebilir Kalkınma" çalıştayı gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının ev sahipliğinde İstanbul'daki bir otelde düzenlenen etkinliğin açılışında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz konuşma yaptı.

Çalıştaya katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Yavuz, "Sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmanın yalnızca ekonomik olarak değil, kültürün ve kültürel çalışmaların desteklenmesiyle gerçekleştirilebileceği inancıyla odağına yaratıcılık ve yeteneği yerleştiren fikri mülkiyete dayalı yaratıcı kültür endüstrileri, Birleşmiş Milletler 2030 sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için son derece önemli bir unsur." ifadesini kullandı.

Yavuz, yaratıcı kültür endüstrilerinin yapısı gereği sürekli yenilenen beşeri insan sermayesi olarak tanımlanan yetenek ve yaratıcılık faktörüne şiddetle ihtiyaç duyan sektörlerden oluştuğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yayıncılık, müzik, sinema, dijital oyun, fotoğrafçılık, görsel sanatlar, yazılım, grafik, reklamcılık gibi sektörler son yıllarda gerçekten katma değeri artırıcı etkileri sebebiyle öne çıkmakta ve girişimciliği teşvik eden, yenilik geliştirme kapasitesini güçlendiren, verimliliği artıran ve istihdama katkı sağlayan önemli endüstriler olarak kabul ediliyor. Yaratıcı kültür endüstrileri, kültürel çeşitliliğe ve sosyal kalkınmaya destek sağlarken, diğer taraftan da ulusal ekonomilere ihracat geliri sağlayan, istihdam yaratan, milli geliri artıran yenilikçi endüstrilerdir. Bu nedenle sürdürülebilir büyüme için yüksek katma değere sahip olan bu endüstrilerin desteklenmesi, ülkemizin ve Bakanlığımızın öncelikleri arasında yer alıyor. Bu bakış açısıyla yaratıcı kültür endüstrilerine yönelik Bakanlığımız tarafından sağlanan destekler yaygınlaştırılmakta, derinleştirilmekte ve fark yaratacağı düşünülen pek çok projeye destek sağlanmaktadır."

Yaratıcı kültür endüstrilerinin önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Yavuz, "Bu potansiyelin harekete geçirilmesi için biz Bakanlık olarak bu alanda mali destek sağlamaya devam edeceğiz. İstişari toplantılar düzenlemeye ve koordinasyon görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz ama özel sektörün ve akademinin de bizimle birlikte yol yürümesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

"Yıl boyunca bu başlık altında bir dizi etkinlik düzenledik"

Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) 2021 yılını "Sürdürülebilir Kalkınma için Uluslararası Yaratıcı Ekonomi Yılı" ilan ettiğini söyledi.

Yıl boyunca bu başlık altında bir dizi etkinlik düzenlediklerini dile getiren Taşkent, "Bu etkinliklerde öncelikle pandeminin yaratıcı kültür endüstrileriyle ilişkisi, dijital dönüşüm, gençlerin yaratıcı ekonomiye hazırlanması, kuluçka merkezleri ve girişimcilik gibi öncelikli başlıkları ele aldık." dedi.

Taşkent, çalıştayın yıl içinde düzenlenen etkinlikleri ve değinilen başlıkları kuşatan bir program olarak tasarlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler 2015 yılında 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerini açıklamıştı. Bu hedefler arasında kültür, sürdürülebilir kalkınmanın ana unsurları arasında sayılıyor. Yine ulusal üst politika belgemiz olan 2019-2023 yılları arasını kapsayan 11. Kalkınma Planı'nda kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilmesi, kültürün kalkınmadaki çok boyutlu etkisinin artırılması temel hedefler arasında sıralanıyor."

Etkinliğe katılan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Murat Ferman ve TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu da konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Sürdürülebilir Kalkınma" çalıştayı hakkında

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından "Sürdürülebilir Kalkınma için Uluslararası Yaratıcı Ekonomi Yılı" ilan edilen 2021 yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün düzenlediği "Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Sürdürülebilir Kalkınma" çalıştayı, yaratıcı kültür endüstrileri paydaşlarını bir araya getirdi.

Çalıştaya, bünyesinde yaratıcı endüstriler ve kültür politikaları gibi alanlarda merkezleri bulunan üniversite rektörleri, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi (KİFAÇ) Komitesi üyeleri, akademisyenler, sektör temsilcileri ile kuluçka merkezleri yetkilileri katıldı.

"Yaratıcı Kültür Endüstrilerinde Girişimcilik ve Kuluçka Merkezleri" başlıklı oturumda Inogar Art Kültür ve Sanat Kuluçka Merkezi temsilcisi Ali Ercan Özgür, Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) temsilcisi Erman M. Demir ve oyuncu Mert Fırat konuşmacı olarak yer aldı.

"Medyada Kültürel İçerik" başlıklı oturumda UNESCO Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Bayrakdar ve TRT 2 Kanalı Kültür Editörü Erkan Şimşek konuşmacı olarak katılım sağladı.

"Türkiye'de Dijital Oyun Endüstrisi ve Dış Ticarete Etkisi" başlıklı oturumda ise Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) temsilcisi Özgür Karayalçın ile dijital teknolojiler ve simülasyon teknolojileri alanında faaliyet gösteren SANLAB firması üst yöneticisi Salih Kükrek konuşma yaptı.