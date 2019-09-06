Son Dakika Haberleri: "Yaratıcı şehirler" İstanbul'da buluşacak
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"Yaratıcı şehirler" İstanbul'da buluşacak

1 saat önce

Her yıl yaratıcı bir şehrin ev sahipliğinde gerçekleştirilen UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Yıllık Konferansı, Haziran 2021'de İstanbul'da yapılacak.

Her yıl yaratıcı bir şehrin ev sahipliğinde gerçekleştirilen UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Yıllık Konferansı, Haziran 2021'de İstanbul'da yapılacak.

İstanbul Tasarım Bürosundan yapılan açıklamaya göre, XIII UNESCO Yıllık Konferansı, 10-15 Haziran 2019 tarihleri arasında İtalya'nın Fabriano kentinde gerçekleştirildi.

Toplantıya İstanbul Tasarım Şehri bu yıl ikinci kez katıldı. Başvuru formu üzerinden hazırlanan sunumu, 14 Haziran'da İstanbul Tasarım Bürosu Koordinatörü ve İnfoloji Genel Müdürü Dr. Muhammed Attila Sevim yaptı. Sevim'in Fabriano'da yaptığı sunumla 72 farklı ülke 175 farklı şehir belediye başkanı ve üst düzey yöneticilerinin oyu ile İstanbul, gelecek toplantıda ev sahibi olma hakkını kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan İstanbul Tasarım Bürosu ile İnfoloji Yönetim Danışmanlığının ortak taahhütleri ile İstanbul, başvuru yapılan Kore Cumhuriyeti Bucheon, Ukrayna Lviv ve Kolombiya Medellin kentlerini geride bıraktı.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Yıllık Konferansları her yıl bir yaratıcı şehrin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Toplantı, dünyanın dört bir yanından şehirler arasındaki bağları güçlendirmek için eşsiz bir fırsat sunuyor ve genişletilmiş, dengeli bir ağın stratejik hedeflerini tanımlamak için platform görevi görüyor.

Konferans için 80'den fazla ülkeyi temsilen 180'i aşkın önemli şehrin belediye başkanı ve üst düzey yöneticileri İstanbul'da buluşacak.

İstanbul, İtalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:18 Kaynak: AA
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