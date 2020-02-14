Yaratıcılık: 20 | Chelsea'ye gidecek Ziyech'in Ajax rakamları - Son Dakika
Son Dakika Spor Yaratıcılık: 20 | Chelsea'ye gidecek Ziyech'in Ajax rakamları - Son Dakika Spor

Yaratıcılık: 20 | Chelsea'ye gidecek Ziyech'in Ajax rakamları

6 saat önce

Hakim Ziyech, adını transfer dönemlerinde çok sık duyduğumuz bir oyuncuydu.

Yaratıcılık: 20 | Chelsea'ye gidecek Ziyech'in Ajax rakamları, System.String[]

Hakim Ziyech, adını transfer dönemlerinde çok sık duyduğumuz bir oyuncuydu. Zira gerek spor gazeteleri gerek diğer haber bültenleri, Faslı hücum oyuncusunun Türkiye'nin büyük ekiplerine katılacağına dair spekülasyonlar yaratmaktan bir türlü vazgeçmiyordu. Ancak bu dedikodular, birçok benzeri gibi gerçeğe dönüşmemiş ve Ziyech, 2016 Eylül’ünde Hollanda ekibi Ajax’la anlaşmaya varmıştı. Heerenveen ve Twente’de üçer sezon forma giydikten sonra Ajax’a transfer olan yıldız orta saha oyuncusu, Kırmızı-beyazlı ekipte dördüncü, ve geçen günlerde öğrendiğimize göre son sezonunu geçiriyor.

Ziyech, Ajax formasıyla oynadığı 109 maçta 38 gol atıp 51 asiste imza attı. 2016 Eylül’ünden beri, Ajax forması giyen 134 farklı oyuncuya toplamda 421 gol pozisyonu yarattı. Geçtiğimiz sezon takımının lig şampiyonluğunda başrollerdeki isimlerden biri olan Faslı oyuncu, bu sezon ligde şu ana dek oynadığı 18 maçta 13 asist yaparak bu alanda ligin ikinci basamağında yer aldı.

Her 237 dakikada bir gol atan ve her 119 dakikada bir asist yapan Ziyech, Ajax kariyeri boyunca kullandığı duran topların %76’sından net gol pozisyonu yaratmasıyla bu alanda Avrupa’nın beş büyük liginde ilk sıralara girmeyi başardı.

Ajax, Ziyech'i Twente'den 11 milyon euro bedelle transfer etmişti. Chelse ise Faslı oyuncuyu kadrosuna katmak için Ajax'a 40 milyon euro ödeyecek.

Hakim Ziyech, Twente, Eylül, Ajax, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bir polis memurunun görme engelli taraftara maçı anlatması geceye damga vurdu
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş için bundan sonrası ızdırap Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez yenildi Başakşehir evinde Beşiktaş'a yine kaybetmedi

Son Dakika Haberleri
01:41 Nurgül Yeşilçay'dan flaş Oktay Kaynarca açıklaması!
01:41 Ünlü çiftlerin derin sessizliği!
01:41 Hande Mehan müzikseverleri mest etti
00:53 Doğum gününü kutlayan Hazal Küçükköse dekolteli kıyafetiyle partinin ilgi odağı oldu
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 02:53:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaratıcılık: 20 | Chelsea'ye gidecek Ziyech'in Ajax rakamları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]