Yaratıcılık: 20 | Chelsea'ye gidecek Ziyech'in Ajax rakamları

Hakim Ziyech, adını transfer dönemlerinde çok sık duyduğumuz bir oyuncuydu. Zira gerek spor gazeteleri gerek diğer haber bültenleri, Faslı hücum oyuncusunun Türkiye'nin büyük ekiplerine katılacağına dair spekülasyonlar yaratmaktan bir türlü vazgeçmiyordu. Ancak bu dedikodular, birçok benzeri gibi gerçeğe dönüşmemiş ve Ziyech, 2016 Eylül’ünde Hollanda ekibi Ajax’la anlaşmaya varmıştı. Heerenveen ve Twente’de üçer sezon forma giydikten sonra Ajax’a transfer olan yıldız orta saha oyuncusu, Kırmızı-beyazlı ekipte dördüncü, ve geçen günlerde öğrendiğimize göre son sezonunu geçiriyor.

Ziyech, Ajax formasıyla oynadığı 109 maçta 38 gol atıp 51 asiste imza attı. 2016 Eylül’ünden beri, Ajax forması giyen 134 farklı oyuncuya toplamda 421 gol pozisyonu yarattı. Geçtiğimiz sezon takımının lig şampiyonluğunda başrollerdeki isimlerden biri olan Faslı oyuncu, bu sezon ligde şu ana dek oynadığı 18 maçta 13 asist yaparak bu alanda ligin ikinci basamağında yer aldı.

Her 237 dakikada bir gol atan ve her 119 dakikada bir asist yapan Ziyech, Ajax kariyeri boyunca kullandığı duran topların %76’sından net gol pozisyonu yaratmasıyla bu alanda Avrupa’nın beş büyük liginde ilk sıralara girmeyi başardı.

Ajax, Ziyech'i Twente'den 11 milyon euro bedelle transfer etmişti. Chelse ise Faslı oyuncuyu kadrosuna katmak için Ajax'a 40 milyon euro ödeyecek.