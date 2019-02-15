Yaratıcılıkta Kendini Aşmış Bir Üst Seviye İşçiler - Ahşap Torna Oymacılığı
1 saat önce
Bugün sizlere yaratıcılıkta seviye atlamış yetenekli çalışanlardan bahsedeceğiz.
Bugün sizlere yaratıcılıkta seviye atlamış yetenekli çalışanlardan bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:08 Kaynak: Youtube
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