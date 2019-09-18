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Yarbaşçandır'da güvenlik toplantısı

1 saat önce

Konyaaltı İlçe Güvenlik Kurulu Toplantısı, Kaymakam Kamil Köten, başkanlığında Yarbaşçandır Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Yarbaşçandır'da güvenlik toplantısı, System.String[]

Konyaaltı İlçe Güvenlik Kurulu Toplantısı, Kaymakam Kamil Köten, başkanlığında Yarbaşçandır Mahallesi'nde gerçekleştirildi.


Konyaaltı Kültür Eğitim Sanat ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (KONDER) Başkanı Durali Kolpak'ın ev sahipliğinde yapılan toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Özhan Nacar, Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Çetin, kaymakamlık birim müdürleri, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve muhtarlar katıldı.


İlçeye bağlı mahallelerin sorunlarının ele alındığı toplantıda konuşan Kaymakam Kamil Köten, ev sahipliği nedeniyle KONDER Başkanı Durali Kolpak'a teşekkür etti. Güvenlik kurulu toplantısının, muhtarların ve STK temsilcilerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinin güzel bir uygulama olduğunu belirten Köten, "Hem uyumlu bir çalışma gerçekleştiriyoruz hem de sorunları yerinde görme, öğrenme fırsatı buluyoruz" dedi.


"Muhtarlara kimlik kartları dağıtıldı"


Yarbaşçandır Mahallesi ve mahallenin sorunlarıyla ilgili bilgi veren Kolpak ise, "Toplantının mahallemizde gerçekleştirilmesine olanak sağlayan Kaymakamımıza, birim müdürlerimize ve toplantıya katılan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Birlik beraberlik içinde ilçemiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


Toplantının sonunda muhtarlara kimlik kartları dağıtıldı. Toplantının ardından ev sahibi Durali Kolpak tarafından katılımcılara meşhur Çandır fasulyesi ve aşure ikram edildi. Organizasyon toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ANTALYA

Kamil Köten, Konyaaltı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:20 Kaynak: İHA
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