Yarbay Ali Tatar'ın mezarına çirkin saldırı! Türk bayrağını söküp götürdüler - Son Dakika
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Yarbay Ali Tatar'ın mezarına çirkin saldırı! Türk bayrağını söküp götürdüler

27.05.2022 11:56
Yarbay Ali Tatar'ın mezarına çirkin saldırı! Türk bayrağını söküp götürdüler

FETÖ'nün Ergenekon kumpası sırasında yaşadığı haksızlıklara dayanamayarak yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar'ın mezarına çirkin bir saldırı düzenlendi. Saldırıyı Ali Tatar'ın kardeşi Ahmet Tatar duyurdu. Ahmet Tatar'ın ihbarının ardından mezardan sökülen bayrak, yeniden yerine konuldu.

Terör örgütü FETÖ'nün Türk askerlerine kurduğu Ergenekon kumpasında haksızlığa gelemeyerek yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar'ın mezarınabir saldırı gerçekleştirildi.

SALDIRIYI KARDEŞİ DUYURDU

Cumhuriyet'te yer alan habere göre saldırıyı Ali Tatar'ın kardeşi Ahmet Tatar duyurdu. Ahmet Tatar, Twitter hesabından, mezarın başındaki bayrak direğinin kırılarak götürüldüğünü açıkladı. Ahmet Tatar, "Böyle birşeyi kim niye yapar anlam veremiyorum. Çok üzüldüm" dedi.

BAYRAK YENİDEN YERİNE KONULDU

Tatar, durumu Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç'a bildirmesinin ardından Ali Tatar'ın mezarına tekrar Türk bayrağının konulduğunu açıkladı.

İşte Ahmet Tatar'ın paylaştığı fotoğraflar:

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Ali Tatar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yarbay Ali Tatar'ın mezarına çirkin saldırı! Türk bayrağını söküp götürdüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yarbay Ali Tatar'ın mezarına çirkin saldırı! Türk bayrağını söküp götürdüler - Son Dakika
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