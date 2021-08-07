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Yardım almak için AK Parti Gençlik Kolları'yla konuşan afetzedelere, Oyuncu Leyla Bilginel'den aşırı tepki - Son Dakika

Yardım almak için AK Parti Gençlik Kolları'yla konuşan afetzedelere, Oyuncu Leyla Bilginel'den aşırı tepki

07.08.2021 10:52

Afet bölgesine giderek yangında zarar gören vatandaşlara yardım etmeye çalışan oyuncu Leyla Bilginel, yanan bir köyde AK Parti Gençlik Kolları'nı görünce aşırı tepki gösterdi. Bilginel, vatandaşlara "Onlardan yardım alıyorsanız ben vermem" sözlerini söyledi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınların söndürülmesi ve mağdur olan vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor. Oyuncu Leyla Bilginel ise Antalya Manavgat'a giderek halka ihtiyaçlarını sordu. Ancak bölgede AK Parti Gençlik Kolları'nı gören oyuncu, tepki gösterdi.

"AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI ÜYELERİ GİYİNİP KUŞANIP GELMİŞ"

Instagram hesabından AK Parti Gençlik Kolları üyelerini gösteren oyuncu, "Bu köye geldim. Tek tek insanlarla konuşarak ihtiyaç listesi yapıyorum. Allah'ın izniyle evimi ortaya koydum. Ben çocuğu olanların, gençlerin yanındayım. Hal hatır sormaya, dolaşmaya gelmişler. Az önce de çatır çatır ağaçlar yanarken neredeydiniz diye seslendim. Niye kazma-kürek alarak düşmediniz ortalığa? Şimdi giyinip kuşanıp gelmişler. Biz günlerdir uğraşıyoruz. İnsanın gerçekten zoruna gidiyor. Eğer onlar bir şey yapacaksa ben onların yapmadıklarına yapayım. Eğer yapılmayacaklarsa yalandan olmasın" dedi.

Oyuncu Leyla Bilginel, yardım almak için AK Parti Gençlik Kolları'yla konuşan afetzedelere tepki gösterdi

"ONLAR BİR ŞEY YAPACAKLARSA BEN GEREKENİ YAPMIYORUM"

Leyla Bilginel'in olay yerinde çekilen bir videoda ise halka tepki gösterdiği ortaya çıktı. AK Parti Gençlik Kolları üyelerinden bahsederek vatandaşlara tepki gösteren Bilginel, "Eğer bunlar bir şey yapacaklarsa ben o zaman gerekeni yapmıyorum. Siz bu insanlara güveniyorsanız hem ben vereyim hem onlar verirse olmaz. Böyle boş konuşmalarla olmuyor. İcraata bakalım. 'Binaları dikecek, yardım edecek' diyorlar. 50 milyonla hiç bir yapılmaz. Bir köy yapılamaz bunu unutmayın" ifadelerini kullandı.

"İNSANLIĞI SAVUNAN NE ZAMAN PROVAKATÖR OLDU?"

Görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olan oyuncu, provakatörlük yapmakla suçlanınca küplere bindi. Instagram hesabından paylaşım yapan Bilginel, şunları yazdı: "Vatanı, ormanı, insanlığı savunan ne zaman provokatör oldu? Yazıklar olsun! Bir kez daha sesleniyorum bu ülkemin gençleri bunca orman yanarken neredeydi? Tüm parti gençlik kolları neredesiniz? Yazık sadece üzülüyorum. Bu kadar cana can olana destek olun köstek değil!"

Oyuncu Leyla Bilginel, yardım almak için AK Parti Gençlik Kolları'yla konuşan afetzedelere tepki gösterdi
Yardım almak için AK Parti Gençlik Kolları'yla konuşan afetzedelere, Oyuncu Leyla Bilginel'den aşırı tepki

Leyla Bilginel, Instagram, Manavgat, AK Parti, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yardım almak için AK Parti Gençlik Kolları'yla konuşan afetzedelere, Oyuncu Leyla Bilginel'den aşırı tepki - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (3)
  • Alper006 : Sen yardım yaparken rengine cinsine görüşüne dusuncesine goremi yardım yapıyorsun. Madem amacın yardım yapmak ise kim ne yaparsa yapsın onunla bununla değil kendi yaptığın yardımla ilgilenmelisin. Cevap Yaz 47 6 Yayından Kaldır
  • Ayhan Kaya: Bü ülkede insanları anlamak çok zor arkadaş sen yardımını yap herkes yardım ediyor Allah için ne ayırım yapıyorsun onlarda insan tabiki herkes gibi böyle günde hiç hoş değil yakışmıyor güzel ülkemin insanına birlikte güçlüyüz Türkiye Cevap Yaz 68 16 Yayından Kaldır
  • Fehamettin ANKARALI: KURANI KERİMİMİZDE SAĞ ELİN VERDİĞİNİ SOL EL BİLMEZ .BİZLERDE YARDIMLAR ALLAH RIZASI İÇİN DEĞİL HABER SİTELERİNDE BOY GÖSTERMEDE KULLANIYORUZ Cevap Yaz 66 7 Yayından Kaldır
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