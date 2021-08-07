Yardım almak için AK Parti Gençlik Kolları'yla konuşan afetzedelere, Oyuncu Leyla Bilginel'den aşırı tepki

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınların söndürülmesi ve mağdur olan vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor. Oyuncu Leyla Bilginel ise Antalya Manavgat'a giderek halka ihtiyaçlarını sordu. Ancak bölgede AK Parti Gençlik Kolları'nı gören oyuncu, tepki gösterdi.

"AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI ÜYELERİ GİYİNİP KUŞANIP GELMİŞ"

Instagram hesabından AK Parti Gençlik Kolları üyelerini gösteren oyuncu, "Bu köye geldim. Tek tek insanlarla konuşarak ihtiyaç listesi yapıyorum. Allah'ın izniyle evimi ortaya koydum. Ben çocuğu olanların, gençlerin yanındayım. Hal hatır sormaya, dolaşmaya gelmişler. Az önce de çatır çatır ağaçlar yanarken neredeydiniz diye seslendim. Niye kazma-kürek alarak düşmediniz ortalığa? Şimdi giyinip kuşanıp gelmişler. Biz günlerdir uğraşıyoruz. İnsanın gerçekten zoruna gidiyor. Eğer onlar bir şey yapacaksa ben onların yapmadıklarına yapayım. Eğer yapılmayacaklarsa yalandan olmasın" dedi.

"ONLAR BİR ŞEY YAPACAKLARSA BEN GEREKENİ YAPMIYORUM"

Leyla Bilginel'in olay yerinde çekilen bir videoda ise halka tepki gösterdiği ortaya çıktı. AK Parti Gençlik Kolları üyelerinden bahsederek vatandaşlara tepki gösteren Bilginel, "Eğer bunlar bir şey yapacaklarsa ben o zaman gerekeni yapmıyorum. Siz bu insanlara güveniyorsanız hem ben vereyim hem onlar verirse olmaz. Böyle boş konuşmalarla olmuyor. İcraata bakalım. 'Binaları dikecek, yardım edecek' diyorlar. 50 milyonla hiç bir yapılmaz. Bir köy yapılamaz bunu unutmayın" ifadelerini kullandı.

"İNSANLIĞI SAVUNAN NE ZAMAN PROVAKATÖR OLDU?"

Görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olan oyuncu, provakatörlük yapmakla suçlanınca küplere bindi. Instagram hesabından paylaşım yapan Bilginel, şunları yazdı: "Vatanı, ormanı, insanlığı savunan ne zaman provokatör oldu? Yazıklar olsun! Bir kez daha sesleniyorum bu ülkemin gençleri bunca orman yanarken neredeydi? Tüm parti gençlik kolları neredesiniz? Yazık sadece üzülüyorum. Bu kadar cana can olana destek olun köstek değil!"