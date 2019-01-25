Son Dakika Haberleri: Yardım Almaya Gelen Kadının Cüzdanını Çaldılar

Yardım Almaya Gelen Kadının Cüzdanını Çaldılar

3 saat önce

Gaziantep'te, yardım başvurusu için sıra bekleyen kadının, cep telefonu ve cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çalan 2 kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalanıp, tutuklandı.

Yardım Almaya Gelen Kadının Cüzdanını Çaldılar, System.String[]
Gaziantep'te, yardım başvurusu için sıra bekleyen kadının, cep telefonu ve cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çalan 2 kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalanıp, tutuklandı.

Şahinbey Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nda yardım başvurusu için gelen kadın, cüzdan ve telefonunun çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vakfa ait güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Görüntülerde bir yankesicinin, yardım başvurusunda bulunmak için sıra bekleyen kadının, cep telefonu ile cüzdanını çaldığı ardından da beraberindeki arkadaşıyla kaçtığı görüldü. Görüntülerdeki şüphelilerin M.F.K. ve A.F. olduğu tespit edildi. Adresleri belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. Daha önce 4 ayrı yankesicilik olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:58 Kaynak: DHA

Şahinbey, Gaziantep, 3. Sayfa
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