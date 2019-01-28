Son Dakika Haberleri: Yardım Almaya Gelenleri Soyan Hırsızlar Yakalandı

Yardım Almaya Gelenleri Soyan Hırsızlar Yakalandı

1 saat önce

Gaziantep'te Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na yardım talebinde bulunmak için gelen vatandaşları soyan yankesiciler yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Yardım Almaya Gelenleri Soyan Hırsızlar Yakalandı, System.String[]
Gaziantep'te Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na yardım talebinde bulunmak için gelen vatandaşları soyan yankesiciler yapılan operasyon sonucu yakalandı. Birçok kişiyi mağdur eden 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Şahinbey Sosyal Yardımlaşma Vakfı içerisinde artan hırsızlık olayları sonucu inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceledikten sonra 2 yankesiciyi tespit etti. Ekipler yankesicilerin kalabalıktan faydalanarak ve el çabukluğu ile yardım talebinde bulunmaya gelen 4 kişinin cep telefonlarını ve cüzdanlarını çaldıklarını belirledi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettiği M.F.K. ve A.P. isimli şüphelileri yaptıkları operasyon sonucu gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:41 Kaynak: İHA

Şahinbey, Gaziantep, 3. Sayfa
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